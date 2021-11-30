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宏達電攜手北醫大 成立國內首座食安VR教學中心

中央社 / 台北30日電

虛擬實境（VR）廠商宏達電今天宣布，與台北醫學大學合作成立台灣首個食品安全VR教學資源中心，共同培育專業食品安全人才、開發食安VR教學訓練內容，促進台灣食品工廠智慧轉型。

宏達電（HTC）發新聞稿說，台北醫學大學這次透過與HTC的合作，導入VR內容於教學課程設計中，藉由HTC與美國聖地牙哥Nanome新創團隊聯手發展的分子結構建構軟體平台，讓學生置身於沉浸式立體分子結構空間中，可大幅提升學生理解速度、學習興趣與成效。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示，VR情境模擬訓練已落實於各類型企業及學校教學與學習上，透過沉浸式的學習經驗，模擬真實突發狀況，可強化學員正確的應變處理能力。

鮑永哲說，藉由產學合作的推動，將相關教材內容導入國內智慧食品工廠員工訓練計畫中，員工可反覆在真實模擬情境中演練相關標準作業流程，強化學習成效。

台北醫學大學食品安全系主任陳玉華指出，透過VR科技的結合，在課程設計上有了全新思維，且有機會將教學教材落實至輔導台灣食品加工廠轉型。

他認為，食安VR教學中心帶領助教至智慧食品工廠，與工廠管理者討論工廠員工標準作業程序（SOP）訓練流程，透過VR製作教材並進行食品作業場域教學，有助減少員工於現場實務操作出錯機率。

VR HTC 北醫

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