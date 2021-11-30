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房價一日三市高雄人收手 住商：11月交易量縮17％

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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住商機構統計旗下加盟店11月成交量，與10月相比，全台量減6%，高雄減17%最多，台北減9%居次，桃園、台南也都減少5%左右。

住商機構企研室資深經理徐佳馨分析，後疫時代資金充沛，房價漲勢難止，惟加價速度過快，使得買盤猶豫。其中高雄因台積電設廠拍板，價格一日三市，許多買方不願意埋單，使得交易表現趨緩，北市雖有供給少的先天優勢，但房價高居不下，也讓買氣趨軟。

根據住商機構企研室統計旗下加盟店成交業績，11月與10月相比量減6.6%，其中，台北市較上月減少9.4%，新北較上月增加1.2%，桃園較上月減少4.9%，台中較上月增加4.2%，，台南較上月減少5.4%，高雄較上月減少17%，

若與去年同期相比，則增加14.6%。台北市較去年增加34%最多；新北年增23.8%，桃園年增15.2%，台南年增5.2%，高雄年增14.6%。六都僅台中年減1.3%。

徐佳馨指出，11月交易天數較少，從增減幅度來看，北市與高雄處於弱勢，但新北及台中表現搶眼，其他區域持平，市場在熱錢與通膨話題挹注下，短期不容易退燒。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，營建成本高築議題不斷、資金狂潮竄入市場，市場預期將出現通膨壓力，且現階段利率仍在低檔，讓剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，惟新案價格攀高，成屋市場價格或許較能貼近買方需求。

通膨 房價

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