myVideo線上直播金馬獎 收視人次再創新高

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大myVideo上週六直播第58屆金馬獎頒獎典禮，根據台灣大myVideo統計，直播與精彩回顧專區總收視人次突破439萬，其中直播收視人數較去年增加超過百萬，成長55%，再創新高。

台灣大表示，金馬獎盛典也同時帶動myVideo APP擠進Android、IOS雙系統排行榜前五名，更帶動APP下載量大幅攀升，與前一周相比成長高達七倍以上。

台灣大指出，今年金馬獎星光大道或頒獎典禮亮點不斷，衣著充滿鮮明特色的白靈進場致詞為myVideo直播星光大道收視最高峰，其次分別為金馬最佳紀錄片入圍《給阿媽的一封信》團隊，以及去年金馬獎最佳男女主角莫子儀、陳淑芳進場受訪的橋段。

此外，台灣大統計，頒獎典禮最吸睛前三名，第一名由卸任金馬主席的李安與評審團主席黃建業共同頒發大獎《最佳劇情片》的段落，第二名則為頒獎嘉賓盧廣仲沒有使用任何樂器，用雙手吹出史蒂芬史匹柏執導的神片電影《辛德勒的名單》配樂片段，其次是揭曉最佳女主角由電影《瀑布》賈靜雯獲獎時刻。

台灣大表示，myVideo也專為電影迷所推出「myVideo金馬年卡」指定方案，12月6號前申辦，以45折限時優惠價1,358元(原價3,000元)，將歷年金馬入圍得獎影片看到飽，還有萬部戲劇、動漫、幼兒影片等多樣化選擇，首月再加碼贈100元看片金，機會抽中Sony BRAVIA 50型4K智慧顯示器或「myVideo金馬VIP禮」。

台灣大哥大 金馬獎 電影

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