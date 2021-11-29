工研院AI產業論壇 談人工智慧協助淨零碳排

工研院今（29）日舉辦「以人為本 x 跨域創新」 AI人工智慧產業論壇，談台灣產業發展的機會與挑戰，到因應全球淨零碳排趨勢下，要如何善用AI人工智慧協助企業減碳、發展節電的邊緣運算晶片等下世代AI新興應用主題。

論壇邀請工研院總營運長余孝先、Appier及iKala科技董事簡立峰、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、工研院人工智慧應用策略辦公室主任暨產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗等重量級領袖齊聚。

余孝先表示，AI人工智慧應用近年有幾大重點，一是協助各行各業創新轉型的「產業AI化」；另一是在產業AI化過程中，因累積或挖掘到共通性需求或痛點後，衍生出更大的AI需求與商機，進而創造出AI產業，也就是「AI產業化」。

第三個重點是應該注意「AI平民化」，例如工研院研發的AI眼底鏡，讓台灣偏鄉、離島的民眾不需到城市大醫院就可以使用AI診斷糖尿病眼部病變、或是打造「AIdea」平台建置議題庫、資料庫、人才庫，讓台灣中小企業透過這個平台也可以運用到各種AI技術解決方案與AI人才等資源。

第四個重點則是「政府AI化」，包括可讓人力密集的工作效率提升，例如英國用AI提高福利系統資源運用效率；也可讓政府更精準、更及時地提供服務，例如美國運用AI進行道路鋪面損壞評估等等。

簡立峰認為，AI人工智慧技術也可以協助提升半導體製程的良率、降低成本，甚至可能加速晶片設計自動化，尤其台灣應該是全世界少數最適合發展半導體與晶片產業AI化的地方，在電動車產業也有類似的機會。

全球淨零探排趨勢下，也衍生許多AI人工智慧的新興應用機會，例如工研院持續研發AI人工智慧科技協助節能減碳，協助鋼鐵、水泥、石化等碳排大戶建立新的生產減碳技術，優化生產流程克服產業挑戰。

工研院電子與光電系統研究所所長所長吳志毅指出，AI人工智慧發展的能耗問題在目前仍有很大的改善空間，尤其是雲端的晶片解決方案，雖然效能與運算力強大，但耗電量大，也有雲端非即時性及資安等顧慮，隨著下世代AI人工智慧應用產品如智慧駕駛車、消費性與企業用機器人、智慧無人機，甚至是近來熱門的元宇宙（MetaVerse） 硬體裝置等發展，如何讓新興的AI邊緣晶片及架構必須更省電，將是台灣廠商切入AI人工智慧應用的絕佳機會。