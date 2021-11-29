跟上元宇宙商機 富邦未來車ETF吸睛

富邦未來車（00895）ETF追蹤的MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Cap 30 指數11月底進行半年度指數調整，新增成分股包含碳化矽（SiC）材料領導廠商Wolfspeed、大陸電動車新創公司理想汽車、小鵬汽車、及全球動力電池技術與市占率領先的LG化學、三星SDI、日本車用半導體大廠瑞薩電子。富邦未來車ETF經理人蔡宗勲指出，未來移動產業前景維持偏多看待，建議擇機加碼布局。

由於MSCI ACWI IMI精選未來車30指數亦囊括自動駕駛技術領先企業，如NDIVIA、台積電、AMD、聯發科等企業，意外跟上近期元宇宙商機，近1個月該指數勁揚約15%，其中兩大成分股NDIVIA與AMD近1個月以來分別上揚17.44%、21.84%，除掌握電動車兆元商機、也順勢搭上元宇宙趨勢。

蔡宗勲分析，NVIDIA在科技創新上不餘遺力，為滿足軟體汽車發展對於科技進化的需求，NVIDIA 利用數十年的高效能運算、影像和人工智慧經驗，打造NVIDIA DRIVE平台，提供具備大規模開發自駕車所需的一切功能；近來更因為元宇宙議題火熱，加上電動車／自動駕駛趨勢，雙題材效應發威，公司前景看好，股價再創新高。

至於該指數第一大成分股Tesla，電動車第3季銷量報佳音，估計今年交車成長率可達年成長90%以上。相關車用晶片缺貨狀況將在第3季達到峰值，未來3到5個月汽車銷量將持續回暖，整體產業維持偏多看待。

蔡宗勲進一步指出，在電動車龍頭Tesla公布優於預期的第3季財報，市場預估今年的Telsa交車量年增長率幾乎翻倍和近期各大OEM車廠於年底陸續發布亮相首款電動車（Toyota BZ4X、Kia EV6、Ford F-150、GM Hummer、Volvo XC90 Recharge、Rivian R1T）計畫的激勵下，電動車相關主題吸引所有投資人的目光，加上近期受疫情影響的車用半導體晶圓廠逐漸恢復，相關車用晶片短缺問題高峰已過，全球汽車生產朝向復甦的格局前進。

蔡宗勲強調，富邦未來車ETF所追蹤的MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數，可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡，因此，富邦未來車ETF不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動趨勢，鎖定未來車10年商機，現在正是長線佈局的好時機。