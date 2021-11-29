新聞解析／三星購併挖台積電牆角？專家用一個字形容

三星持續出招，招招都劍指台積電（2330），繼先前宣稱3奈米將搶先台積電量產後，最新消息則是可能採取購併方式收購或入股多家國際半導體大廠，遭點名的五家大廠全都是台積電的重要客戶；對三星可能直接用挖牆角的方式來搶訂單，台經院產經資料庫總監劉佩真則是認為，由於各國將半導體視為非常重要的戰略物資，保護心態下，三星想直接收購國際重量級半導體廠的目標， 短期內難以達成。

三星在先進製程企圖超車台積電，近期宣稱採用環繞閘極（GAA）技術3奈米將搶先台積電，提早在明年上半年量產，另外，更是積極在美國投資設置新廠，最新消息傳出，挾著三星集團逾千億美元的資金優勢，將鎖定半導體大廠進行購併或是入股，遭點名的大廠包括德州儀器、瑞薩、恩智浦、英飛凌、義法半導體等，都是台積電的重要客戶。

劉佩真表示，過去三星一直希望藉由先進製程的彎道超車來搶食台積電先進製程的訂單，但這個策略在過去幾年一直遲遲沒有辦法發酵，所以三星在近期也有可能會採取另外一個策略，直接收購國際重量級的半導體晶片或者是IDM大廠，就可以將其晶圓代工的訂單放在三星，藉此來改變全球在先進製程晶圓代工的分布狀況。

不過，劉佩真強調，這樣的目標短期內還是難以達成，最主要是目前全球晶圓半導體的經營態勢已經有所不同，各國已經將半導體視為非常重要的戰略物資，所以短期內會相當保護在該國境內非常有競爭力的半導體大廠，也就是不太容易容許能夠輕易的遭到他國來進行購併，所以南韓如果要購併其他國家重量級的半導體廠，短期之內會比較難以達成。

劉佩真認為，就算未來收購真的能夠合併成功的話，其實也是不利於三星爭取其他客戶的訂單，因為在三星整體的經營模式，本來就是IDM廠，如果又收購其他重量級客戶的半導體廠的話，會讓整體的訂單在結構上更為複雜，對於其他下單給晶圓代工的業者會形成比較複雜的競爭關係。

劉佩真表示，相較於台積電，專注晶圓代工，能夠純粹跟客戶維持合作、沒有競爭的比較單純的關係；三星的購併與客戶將可能出現較複雜的競爭關係，這個策略若真的成功合併，後續將會比較不利於三星爭取其他客戶的訂單。