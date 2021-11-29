駁台鋼抹紅！光洋科：投資光微是為穩固半導體原料

針對台鋼集團近日持續以大篇廣告及電視新聞與節目散播不實謠言，指控光洋科（1785）及董事長馬堅勇將產業機密輸出中國，並企圖以假消息影響股東及投資人判斷。光洋科今（29）日召開記者會並強調，已針對不實言論提出法律告訴。並呼籲媒體勿以訛傳訛，勿淪為有心人士利用工具，謹守維護社會公平正義監督立場。

針對今天廣告，光洋科董事長馬堅勇強調，光洋科是以一個世界兩套系統的主軸，絕不選邊站，核心關鍵技術絕對根留台灣，崑山廠以發展中低階半導體及後端產業，目的是為了服務在地客戶需求，包括台積電（2330）、聯電（2303）在地廠，兩者加乘能獲取極大化獲益。馬堅勇對於台鋼集團動輒抹紅污衊光洋科深感痛心，呼籲台鋼停止抹紅發言。

光洋科表示，考量不讓半導體供應鏈產生斷鏈危機，今(2021)年4月由子公司光洋新材（昆山）投資中國光微半導體材料200萬人民幣，取得16.67%股權，以股東身份開拓穩定的高純銅（用於半導體高階靶材）第二貨源，確保2022至2024年銅錳靶材量產時原料供應充足，同時也因為股東身份取得優惠價格，降低公司營運成本。

光微半導體材料（寧波）成立於2021年1月28日 ，具有銅礦冶煉和化學提純能力，台灣產業目前並無此能力，亞洲地區僅日本及大陸有。光洋科投資光微，基於取得穩定貨源考量。目前光微產線尚在建構中，預計於2022年第2季量產後交貨。由於光微尚未進入量產，光洋科現有高階半導體銅錳合金靶材，並未使用光微的原料。

光洋科指出，該投資行為是依我國「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」辦理，完全符合投審會規範。此合法投資光微的目的，是為取得高純銅原料第二商源的布局，穩固半導體供應鏈不斷鏈。

此舉卻遭台鋼集團惡意抹紅為產業機密技術外洩、技術輸出至光微，甚至還透過特定媒體散佈假消息，惡意扭曲事實，企圖影響投資人判斷。光洋科已採取法律行動，期遏止此惡劣行徑。

光洋科總經理黃啟峰表示，台鋼集團對於半導體產業鍊完全不了解，各種攻擊抹紅只暴露出自己對於半導體產業的外行，更加證明其沒有經營光洋科的能力與專業。