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雙鴻韓系手機訂單強勢回歸 本季起放量出貨

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

散熱模組大廠雙鴻（3324）擁元宇宙、電動車題材外，據悉，也傳出韓系手機客戶預計明年5G手機機種重新採用VC散熱方案，且在本季正式拉貨。雙鴻今年第4季、明年首季將逐季放量出貨，重啟手機營運成長動能。法人看好雙鴻明年營收雙位數成長，且在產品組合轉佳下，毛利率有望進一步上揚。

雙鴻今年前十月營收為112.6億元，年增15.9%，累計營收為近19年新高。據悉，下半年雙鴻主要成長動能將來自於伺服器，且在功耗增加下，散熱模組必須更改設計，因此產品單價上升。雙鴻今年在NB、DT、VGA與電競營收均雙位數的成長，大吃元宇宙商機。

近年來韓系手機使用石墨片散熱，加上華為遭美國禁令影響等，雙鴻手機業務大衰退，不過據悉，為了韓系手機客戶為了解決5G手機散熱問題，將導入均熱導板（VC）與熱導管的解決方案，雙鴻重啟手機散熱營運新動能。法人更是看好，2022年主要營收成長動能為伺服器和手機散熱業務，毛利率表現將持續進化，主要就是受惠於伺服器散熱模組的升級、手機散熱產線稼動率提升。

雙鴻第3季營收達37.04億元，季增23.7%、年增10.1%，毛利率18.4%、優於第二季的17.2%，EPS 3.74元。毛利率方面，第三季毛利率上升，主要反應原物料成本上升下，逐步將成本反應給客戶。法人指出，一般第四季為傳統旺季進入拉貨尾聲，但雙鴻今年第4季擁回歸的手機客戶訂單，本季營收可望維持高檔，且這波拉貨動能一路到2022年。加上成本轉嫁完整反應、產品組合轉佳，看好本季雙鴻毛利率有望進一步上升。

雙鴻 手機 營收

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