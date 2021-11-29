無懼大盤重挫！統一智慧電動車ETN量能齊發再寫紀錄

統一證券發行的統一智慧電動車ETN(020030)上周五(26)日掛牌，爆量賣出6.4萬張，不但超越統一亞洲半導體ETN(020025)掛牌當日5.7萬張成交量，也再度改寫市場ETN上市首日的成交量紀錄，無懼大盤重挫逾300點，以台股正統智慧車為題材搶灘奏效。

統一證券金融商品部表示，上周五開盤前市場即有大量買單掛著等，為避免溢價過高，一開盤即強力造市維持價格穩定，終場智慧電動車ETN在大盤失守月線下跌1.8%，指標價值4.92元作收，成交張數達64,071張創ETN市場新高。

該ETN以純台股智慧車為訴求，指數組成主要為智慧車IC設計、晶圓代工、智慧車關鍵零組件，前十大成分股包括IC設計的聯發科（2454）、PMIC矽力-KY（6415）、聯詠（3034），電源代表大廠台達電（2308），大PCB族群銅箔基板南亞（1303）以及載板三雄，晶圓代工三雄以及HIM集團創辦者鴻海（2317）等；法人預計在2030年電子零件佔整車成本可達50%，在晶片廠紛擴大車用晶片供給下，以數位智能見長的台廠在車聯網、電池管理以及先進駕駛輔助系統上潛力無窮。

統一證券目前共發行十檔ETN，以主題科技股為主要產品線，另外也有smart beta型的價值成長以及低波系列，去年發行的統一價值成長ETN(020018)及統一特選台灣5G ETN(020019)兩檔ETN今年更榮獲國家品牌玉山獎最佳產品類大獎。