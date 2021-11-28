茂迪擴產搶商機 次世代電池增產十倍

太陽能大廠茂迪（6244）看好未來市場需求高漲，董事會已通過資本支出案15億元，為近五年最大手筆；其中，約有4億多元用於擴產次世代TOPCon（穿隧氧化層鈍化接觸）電池模組產線，其餘11億元用於漁電共生太陽能系統，藉此強力搶攻商機。

茂迪今年前三季每股純益0.29元，為國內少數具備獲利能力的太陽能業者。茂迪總經理葉正賢表示，未來TOPCon電池模組產線的年產能將由15MW，一口氣擴張至200MW，新增產能約明年第2季開出。

葉正賢透露，公司目前TOPCon產線已呈現滿載，而且客戶的交貨期長達6個月，有鑑於訂單能見度高，加上未來市場需求旺盛，因此才砸下重金，全力提升相關產能。

至於漁電共生太陽能系統方面，葉正賢表示，目前茂迪的漁電共生太陽能系統有併網約30MW，明年約可達70至80MW，公司也正在尋找合作夥伴，未來也會進一步跨足至養殖業。

針對近期太陽能原物料持續上漲問題，葉正賢認為，原物料供應最緊張的時刻已過，估計明年矽晶圓供貨就會開始順暢，價格也將回復常軌，而其餘材料上漲後就不容易下跌，而公司的模組報價也將因應市場現況，盡力符合客戶期待。

展望第4季，葉正賢信心滿滿指出，由於下半年是國內太陽能光電建置旺季，加上公司具有足夠的產能以及技術實力，從目前手中的訂單估算，第4季將會是全年出貨量最旺盛的季度，對業績表現持樂觀態度。

此外，茂迪投資的IC設計廠廣閎（6693）日前也順利通過送件，預估最快明年首季興櫃轉上櫃，而茂迪約持有21%股權，並占有二席董事，隨著小金雞掛牌擴大營運規模後，茂迪業外收益有望持續成長。