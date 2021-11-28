快訊

擾台共軍首見運油-20 學者：恐已成「遠征型空軍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茂迪擴產搶商機 次世代電池增產十倍

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能大廠茂迪（6244）看好未來市場需求高漲，董事會已通過資本支出案15億元，為近五年最大手筆；其中，約有4億多元用於擴產次世代TOPCon（穿隧氧化層鈍化接觸）電池模組產線，其餘11億元用於漁電共生太陽能系統，藉此強力搶攻商機。

茂迪今年前三季每股純益0.29元，為國內少數具備獲利能力的太陽能業者。茂迪總經理葉正賢表示，未來TOPCon電池模組產線的年產能將由15MW，一口氣擴張至200MW，新增產能約明年第2季開出。

葉正賢透露，公司目前TOPCon產線已呈現滿載，而且客戶的交貨期長達6個月，有鑑於訂單能見度高，加上未來市場需求旺盛，因此才砸下重金，全力提升相關產能。

至於漁電共生太陽能系統方面，葉正賢表示，目前茂迪的漁電共生太陽能系統有併網約30MW，明年約可達70至80MW，公司也正在尋找合作夥伴，未來也會進一步跨足至養殖業。

針對近期太陽能原物料持續上漲問題，葉正賢認為，原物料供應最緊張的時刻已過，估計明年矽晶圓供貨就會開始順暢，價格也將回復常軌，而其餘材料上漲後就不容易下跌，而公司的模組報價也將因應市場現況，盡力符合客戶期待。

展望第4季，葉正賢信心滿滿指出，由於下半年是國內太陽能光電建置旺季，加上公司具有足夠的產能以及技術實力，從目前手中的訂單估算，第4季將會是全年出貨量最旺盛的季度，對業績表現持樂觀態度。

此外，茂迪投資的IC設計廠廣閎（6693）日前也順利通過送件，預估最快明年首季興櫃轉上櫃，而茂迪約持有21%股權，並占有二席董事，隨著小金雞掛牌擴大營運規模後，茂迪業外收益有望持續成長。

太陽能 茂迪 電池模組 光電

延伸閱讀

全球能源轉型 法人：電池儲能市場是新藍海商機

相關新聞

茂迪擴產搶商機 次世代電池增產十倍

太陽能大廠茂迪（6244）看好未來市場需求高漲，董事會已通過資本支出案15億元，為近五年最大手筆；其中，約有4億多元用於...

行政院「SRB」30日登場 鎖定運動科技產業四主軸

行政院30日將舉辦「台灣運動x科技產業策略（SRB）會議」，行政院科技會報辦公室今（28）日表示，會議將以「運動x科技產...

中華電 綠色行動一波波

中華電信身為國內電信龍頭，力行ESG永續經營，該公司董事長謝繼茂表示，已規畫一系列永續行動，希望從自身做起，並推己及人，...

IC設計跨界出擊 搶疫後商機

在新冠肺炎疫情推動數位轉型加速的環境中，IC設計業者聯發科、聯詠、瑞昱等不只受惠整體IC需求量增加，且在品項也跨界出擊，...

IC設計廠開出高薪 徵才無上限

國內IC設計大廠積極徵才，聯發科預估今年集團徵才超過3,000人，聯詠於11月進行結構性薪資調整，增加人才吸引力，明年預...

攻元宇宙 專家估蘋果10年後AR取代手機

元宇宙議題持續熱燒，但至今獨缺商業模式，熟悉蘋果產品布局的天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果的目標是十年後AR（擴增實境）頭戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。