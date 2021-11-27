嗨吧APP上線 陳昭榮旗下短影音平台大搶直播商機

翰成數位科技今（27）日舉行HCE直播產業基地啟用儀式，並宣布旗下自主研發的短影音平台嗨吧App上線。

從藝人搖身一變成為短影音平台老闆，翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮表示，嗨吧App上線初期將以短影音內容創作為主，為符合年輕族群的使用需求，App提供合拍功能、特效功能及濾鏡功能，讓使用者運用便捷工具創造更多優質短影音內容，並於12月下旬開放直播與商城功能，先內容、後銷售，循序漸進讓App使用性、功能性更加符合市場需求。

陳昭榮表示，台灣全年零售業產值超過3000億元，而新冠肺炎疫情加速了各行各業線上直播發展，他預估，未來台灣直播短影音零售市場將帶動各行業轉型產值超過1000億元以上。

翰成數位2005年創立至今，歷經台灣數位潮流演進，2018年萌生建立台灣原創內容生態圈想法，耗時3年自主開發嗨吧App，並打造HCE直播產業基地，翰成數位未來將邀內容創作者、網紅、藝人、音樂人、經紀公司、遊戲、媒體業、廣告商及零售業一同加入，立足台灣、放眼國際共創台灣直播短影音未來商機。