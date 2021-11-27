陳昭榮攜樺漢跨元宇宙 推台版抖音「嗨吧」APP

工業電腦大廠樺漢科技（6414） 今 （27）日受邀參加翰成數位科技舉行HCE直播產業基地啟用儀式，以及自主研發的短影音平台「嗨吧」APP發布之記者會，樺漢董事長朱復銓表示，影音推播引擎「嗨吧」APP，正式開啟台灣原生直播短影音生態圈。

今日記者會與會者有翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮、台北市市長柯文哲、臺雅集團沈裕雄董事長、技術合作夥伴Google Cloud總經理謝良承、SYSTEX 精誠資訊（6214）副總經理詹伊正等。

朱復銓表示，新冠疫情的影響催生新興媒體產業鏈的浮出，直播、短影音等讓許多商家與藝人縮短彼此的距離，觀察網路直播平台、電商直播、自媒體直播等十大平台聲量來看，就有超過150萬的用戶人數，直播所創造的社群擴散效果佳，這也意味著像翰成的直播平台背後有數以萬計的影音數據流量需要演算及管理。

樺漢結合Google Cloud、精誠資訊也將提供翰成背後完整的雲端數據管理解決方案，協助翰成整合軟硬兩端系統、強化數據應用能力、提升AI智慧運算、優化平台服務品質，達到全球開放式AIoT雲端平台，不僅讓使用者打破虛擬與實體間的距離，也協助翰成提高管理直播平台背後所需的影音與數據的雲端高效服務，一同邁向「產業元宇宙」的賦能與創新商業模式。

朱復銓進一步表示，樺漢集團正式邁入第三階段的IPC 3.0(Innovation Platform Convergence)，事業版圖也成功從工業元宇宙延伸到商業元宇宙，搶先全球打造一個完整「產業元宇宙」產業鏈，樺漢成功替科技產業譜出未來「產業元宇宙」賦能升級的新商業模式，將攜手眾多夥伴一同快步邁入工業/商業市場搶商機。