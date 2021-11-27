王道銀下周法說會 旗下台駿國際租賃獲江蘇紫峰獎
王道銀行（2897）26日公告下周三、12月1日將舉行第3季法說會，王道銀集團旗下的中國大陸台駿國際租賃，日前獲頒第三屆江蘇紫峰獎「現代服務業領軍企業獎」，表彰台駿國際租賃公司透過融資租賃服務協助中小企業發展的優異表現。
江蘇紫峰獎是大陸江蘇省政府所頒發，今年邁入第三屆，表揚對江蘇發展做出積極貢獻的台資企業，獎項共有「出口貿易領軍企業獎」、「納稅貢獻領軍企業獎」、「現代服務業領軍企業獎」、「成長型企業獎」、「青年創業企業獎」、「科技創新企業獎」等六大類，今年一共有30家優秀台資企業獲選。
王道銀指出，台駿國際租賃為王道銀行集團旗下重要的租賃事業體，為集團第一家西進大陸的子公司。自2011年於蘇州工業園區成立總部後，陸續於東莞、南京、中山及佛山等地設立分公司，服務大陸長三角、珠三角、京津冀等地的實體產業與中小微企業。台駿國際租賃營運表現屢獲獎項肯定，已連續九年獲得「中國融資租賃榜」的殊榮；2018年獲得蘇州市政府頒發「2017年外資地區總部十佳企業獎」；2019年蘇州市工業園區政府的經濟貢獻突出獎「利用外資30強」與「總部經濟30強」；今年台駿國際租賃再獲頒江蘇紫峰獎「現代服務業領軍企業獎」。
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