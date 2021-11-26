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精英今年300億元營收目標可望達成 明年優於今年

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

大同集團旗下精英（2331）董事長鍾依文今（26）日參加券商舉辦的法說會時表示，隨著新經營團隊進駐，績效改善，精英既有產品線可望支撐營收站穩300億元大關，加上營運優化、新事業發酵下，2022年營運可望兩位數成長。

精英2021年第3季稅後純益8255.1萬元，季減14.96%、年減24.71%，每股純益（EPS）0.14元，單季轉虧為盈，主要是新經營團隊進駐下，營運績效改善。

精英2021年前三季營收223.47億元，年增16.8%，毛利率8.35%，年減2.63個百分點，營益率- 1.42%，稅後淨損4248.9萬元，每股淨損0.08元。

他表示，現階段精英營運重點將放在降低費用，提升獲利，穩固現有產品線，並優化管理，2022年營收、獲利都可望優於今年，新事業布局要到2022年第4季效益才會顯著浮現。

他說，目前部分產品毛利率達 26%，雖然占比仍低，但也顯示該公司布局高毛利、利基產品效益逐漸顯現，對明年前三季的訂單掌握度高，將維持營運獲利表現。

營收 毛利率

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