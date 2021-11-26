主計總處上修經濟成長率 今年6.09%明年4.15%

主計總處今天發布最新經濟預測，今年因為民間投資成長高達18.88%，今年全年經濟成長率（GDP）上修為6.09％，明年在出口、投資及民間消費帶動下，全年GDP也由3.69%大幅上修0.46個百分點到4.15%。意味這兩年經濟成長率可望繳出今年保六、明年保四成績單。

至於國人關心台灣人均GDP何時超過韓國？主計總處副主計長蔡鴻坤表示，上次每人GDP台灣高於韓國是2002年，此後就低於韓國，最低時是2007年，台灣人均GDP是韓國的74%，最近幾年已慢慢回升；根據IMF今年10月預測，今年台灣人均GDP是28383美元，韓國31637美元，約是韓國的93%，但每年拉近，可望在2025年達到42802美元，再度超越韓國的42719美元。

主計總處今天公布第3季初步統計經濟成長率為3.70％，較10月概估數減少0.10個百分點；但第4季成長則是上修0.14個百分點到4.15％，併同前兩季9.20%、7.76%，全年經濟成長可望達到6.09％，上修0.21個百分點。每人GDP3萬2,787美元。明年2022年經濟成長4.15％，較8月預測3.69％大幅上修0.46個百分點。

蔡鴻坤表示，今年GDP上修主要是民間投資超乎預期，第四季民間投資實質成長18.20％(上修7.80個百分點），併計前三季後，全年成長18.88％(上修6.99個百分點)，是99年以來最高。其中主要是機械設備及綠能投資，政府及公營固定投資成長14.96%，綠能投資則是風力發電及太陽能光電非常明顯，從106年起，每年投資金額成長7.3%、107年成長24.5%、108年56.4%、109年41.6%，今年也是高幅度成長，這些帶動投資金額會非常高，對台灣未來影響深遠。

此外，今年出口受到全球疫情漸獲控制，經濟活動逐步回復正常，5G、車用電子、高效能運算、物聯網等新興應用需求暢旺，國內半導體與回台廠商產能擴增，具產業競爭優勢的科技類產品出口強勁，台灣過去投資以前是賺三角貿易，但現在從台灣出口，就業機會也留在台灣，出口全年超過四千億美金，都對經濟成長助益明顯。

不過今年民間消費則是較預期下修0.39個百分點為3.62%，蔡鴻坤表示，雖有五倍券發放，但因目前仍屬二級警戒，部分國人對疫情下外出消費行為仍屬節制，影響外出消費意願。

至於明年，主計總處預估，2022年可望內外皆佳，全球經濟持續回升，供應鏈問題改善，外需力道穩健，半導體製造業者積極擴廠，加上回流台商及廠商持續投資熱潮，國內新增產能不斷開出，挹注出口動能，在基數較高情況下，2022全年成長2.52％(上修0.24個百分點)；固定投資也持續成長2.99％。加上企業獲利調薪，以及基本工資與軍公教調薪挹注家庭可支配所得，民間消費力道提升，在基數相對較低情況下，預測民間消費實質成長5.36％(上修0.73個百分點)，全年GDP可望達到4.15%。