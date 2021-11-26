重量級客戶台積電首度發聲 光洋科：感激支持

自光洋科（1785）陷入經營權之爭後，首見重量級客戶台積電（2330）發聲，力挺現任經營人馬堅勇博士，盛讚光洋科在馬堅勇帶領下，與台積進行多項技術合作，對台積先進晶圓製造及循環經濟上，有顯著貢獻與績效；並希望光洋科的經營權之爭能盡速平息下來。

今日光洋科更新官網，公布台積電於25日寄來的支持信，信件由台積電資材供應鏈管理處處長柯宗杰署名，談及光洋科近年在銅管回收及先進靶材的服務，對於台積在晶圓製造上及循環經濟上貢獻卓越。光洋科則回應，感激台積願意出信件表達對公司的支持。

台積維持一貫的低調作風，相較於其他公司明顯支持現任團隊續留，台積信中並無要求股東該支持誰，不過信中仍特別註明，這幾年公司在現任光洋科董事長馬堅勇帶領下，技術實力不斷提升，為台積提供優良服務。雖未明說，台積在光洋科經營權之爭中傾向支持誰，已不言可喻。

信件中還提到，台積認為穩定且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化公司競爭優勢的重要關鍵。因此對於供應鏈夥伴與技術團隊的運作，台積會持續關注並提供協助。台積衷心期盼經營權之爭能盡速平息，並對光洋科近年提供的服務表達感謝。

台積表態的信件，是繼聯電（2303）、南茂（8150）、穩懋（3105）、晶技（3042）、錸寶（8104）、日揚科技（6208）等半導體及材料廠後，對於現任經營團隊最有力的支持。不過即使大客戶表態，台鋼在握有國內4大委託書業者通路優勢下，還是有可能贏得年底的董監事改選。近期立委也注意到台鋼透過收購委託書取得多數股權優勢，已連奪13間公司，引起政府單位關切並打算修法遏止，填補上目前制度上的漏洞。