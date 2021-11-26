微軟攜產官學 推動台灣成未來醫療示範場域

因應衛福部開放電子病歷上雲及採用FHIR架構政策，台灣微軟今（26）日舉辦「打造未來醫療新樣貌 – 微軟智慧醫療記者會」，攜手在地產官學界夥伴，整合微軟醫療產業雲，推動台灣成為未來醫療的示範場域。

衛福部資訊處處長龐一鳴、台灣醫學資訊學會理事長徐建業、國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院院長余忠仁、衛生福利部桃園醫院副院展陳厚全、臺北榮民總醫院病理檢驗部主任周德盈，以及多位台灣資通訊領先企業夥伴共襄盛舉，不僅見證台灣智慧醫療邁入新紀元，更宣示將於兩年打造出100個智慧醫療解決方案的承諾。

衛福部資訊處龐一鳴表示，衛福部積極推動如電子病歷上雲等制度改革，加強醫療資訊的可互通性。因此需借重台灣堅強科技實力，發展關鍵底層技術並接軌國際標準。未來期盼透過台灣醫療與科技產業的密切合作，將優質的智慧醫療服務推向世界，共創三贏（Triple Win）。」

台灣微軟總經理孫基康表示，疫情加速各產業數位轉型，而醫療產業的雲端需求與時效更顯急迫，患者、醫療團隊和數據之間的連結是實現智慧醫療的基礎，因此微軟醫療產業雲以人為本，打造彈性、互操作性與安全的平台。我們很高興在台灣隨著電子病歷開放上雲邁入關鍵十年之際，攜手全台優秀的醫療組織及頂尖的資通訊夥伴，以完整龐大的醫療生態系，將以創新、高效且易用的各種醫療解決方案，推動台灣成為未來醫療示範場域。

醫療資料庫的有效整合及互通在智慧醫療的發展中扮演關鍵角色。為驅動醫療轉型，微軟推出 Azure Healthcare APIs（前稱 Azure API for FHIR），可協助醫療資料的交換。目前已應用在台灣第二屆FHIR聯測，共有六家醫院、七間學校、19家企業及兩家法人等多單位參與。

台灣醫學資訊學會理事長徐建業指出，國際醫療資料交換標準FHIR具備高資料互通性，是這次電子病歷開放上雲的重要基礎。我們很高興參加這次的FHIR聯測，與微軟合作將健康存摺資料轉成FHIR格式並成功使用Azure Healthcare APIs的雲端服務，不僅確保資訊安全，更加強後端整合、IoMT的連結與機器學習的應用。我們將持續研究台灣產學於醫療資訊的能量，期望打破資料溝通障礙，提高未來國內外醫療資料的互通性。