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美光與聯電宣布全球和解 聯電將一次支付和解金

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯電（2303）與美光科技今日宣布達成全球和解協議，雙方將各自撤回向對方提出之訴訟，同時聯電將向美光一次支付金額保密之和解金，雙方並將共創商業合作機會。

 美光為創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，擁有超過40年的技術引領與創新經驗及總數超過47,000件的全球專利，積極大幅投資於先進研發及製造。美光持續推動對於數據經濟至關重要的各項創新，而智慧財產權的保護則是美光賴以保持競爭力的重要基石。

  聯電為半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用提供高品質的晶圓製造服務。

聯電現共有12座晶圓廠，月產能總計約80萬片8吋約當晶圓。在各領域提供具有競爭力的產品及服務之際，聯電將持續落實並優化有關營業秘密的保護與防免的政策與措施。

聯電 美光

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