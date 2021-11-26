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供不應求 2021台商兩岸PCB產值可望再創新紀錄

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
台灣電路板協會指出，第3季台商兩岸PCB產業產值達2,214億新台幣，創下歷年Q3同期新高。 報系資料照
台灣電路板協會指出，第3季台商兩岸PCB產業產值達2,214億新台幣，創下歷年Q3同期新高。 報系資料照

台灣電路板協會（TPCA）指出，隨著2021年即將進入尾聲，全球第4季的整體終端市場，不論是手機、筆電、汽車與半導體，在疫情逐漸趨緩後仍具相當的需求力道，加上載板持續供不應求，產能持續開出，樂觀預估2021全年台商兩岸PCB整體表現可望再創紀錄。

TPCA指出，第3季台商兩岸PCB產業產值達2,214億新台幣(約為79.43億美元)，創下歷年Q3同期新高，較去年同期1,859億新台幣大幅成長19.1%，預估2021年Q4產值可達2,440億新台幣，持續季增，全年預估產值上看8,211億新台幣，有望首次踏入8,000億關卡。

不過TPCA表示，短期方面仍須留意晶片短缺、全球電子元件缺料與塞港現象尚未緩解，對供應鏈上下游出貨影響是否產生抑制影響，也將左右整體台灣PCB產業成長；中長期則須關注中國限電減排措施是否成為常態，及全球淨零碳排趨勢與客戶壓力，預估也都會是未來影響整體產業發展重要議題，值得業界持續關注與及早因應。

台灣PCB產業在2021年的突出表現，值得注意的是，下個月12月21-23日在南港展覽館舉辦的TPCA Show 2021，今年TPCA Show持續與「台北國際電子產業科技展」、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」、「國際光電大展暨精密光學展」等展，共同推動四展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現台灣電子製造業生態鏈。TPCA Show 2021主題除聚焦高階製程的技術、材料與設備等發展外，也同時含括產業與全球關注的淨零碳排議題，同期舉辦的IMPACT-國際構裝與電路板技術研討會，主題為5G+，已邀集超過170篇來自全球先進技術論文發表，展會紛紛展現台灣高階製造趨勢。

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