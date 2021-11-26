光洋科經營權之爭 台積表態了！公開力挺現經營團隊

光洋科（1785）陷入經營權之爭，沉默多時的台積電終於在今日表態，台積電今日在光洋科官網，公開力挺光洋科現有經營團隊，並感謝現有經營及技術團隊，長期以來對台積電的支持，並表明未來也希望能與現有經營團隊繼續開發更多的合作案，共同成長，共創雙贏。

台積電透過資材供應鏈管理處長柯宗杰署名，公開力挺由現任董事長馬堅勇帶領的經營及技術團隊，台積電希望陷入經營權爭奪戰的光洋科，能儘快平息並回歸產業發展，也有向台鋼盟喊話的意味。

台積電強調，台積電一向認為穩 定且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化台積電競爭優勢的重要關鍵因素，因此正式表態將對現有光洋科經營與技術團隊的穩定運作，將會持續關注並「提供協助」

這也是經聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家半導體及材料廠，公開力挺光洋科現有經營團隊，最關鍵的重量級半導體大廠，出現表態力挺肯定現任董事長馬堅勇帶領的經營團隊，為台灣產業做出關鍵貢獻。

光洋科陷入經營權爭奪戰，雙方已由法律攻防戰，進入爭取股東支持的關鍵時期。由於支持公司派的獨董提出在12月27日舉行股東臨時會，和支持台鋼派的獨董提出12月24日舉行股東臨時會，雙方都想在股東最後過戶截止日後，取得持股比重逾五成的散戶股東支持，在股權論輕贏。

針對台鋼集團想藉收購委託書取得掌握多數股權優勢，引起立法和財政部關切並打算修法遏止不當取得經營權管道。

如今包括台積電、聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等七家在現今半導體和關鍵材料也是重量級大廠，力挺現有經營團隊的文件。

各家廠商信中都肯定由現任董事長馬堅勇所帶領的經營團隊，更提到，光洋科對半導體產業做出最關鍵的貢獻，他們不希望因近日紛爭而導致半導體產業斷鏈。