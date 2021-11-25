台積為何成科技業工作首選？網友點「最強優勢」：錢多又好進

台積電為全球半導體代工龍頭，吸引許多民眾搶破頭爭取職缺。然而一名網友就好奇，即使知道台積職場壓力大，許多PTT鄉民仍推薦網友進台積工作，讓他不禁疑惑「台積到底有什麼魔性？」掀起熱議。

原PO在PTT工作板上發文表示，為何網友們每次錄取多家公司並請教鄉民意見時，只要看到文中有台積錄取通知，網友們便一面倒選擇台積，好像只有錢才是一切。但原PO認為賺錢的管道很多，為何一定要進台積電工作，讓自己每天壓力都很大呢？

對此，網友們也大方承認「錢」確實是考量重點，「人生短短，賺錢要緊」、「人生苦短，早點賺飽早點退休啊！在台積工作一年抵其他公司3～5年，幹嘛不推？」、「賺錢手段很多種，但都要有本呀！台積提供了本金」、「都要當社畜，何不當有錢的社畜呢？」、「其他沒比台積少操，薪水對半砍」。

除了錢之外，網友們也認為台積相較同業的入職門檻較低，「台積其實不是最有錢的，只是職缺多比較好進去」、「台積最強大的地方就是不用太多本事就能拿很好的薪水」、「相較於其他比較沒門檻，基本上有碩士就能進去」、「錢多又相對好進，拼個名校研所學歷就很有機會了」、「這是最穩的路徑」；另外網友也推薦，「賺錢去台積，交朋友更該去台積！很多奇葩人在那超有趣」。