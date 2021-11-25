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彭博：鴻海集團旗下準時達考慮先募資 再上市

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

消息人士透露，鴻海集團旗下的準時達物流部門正考慮在明年首次公開發行股票（IPO）之前，先向一些私人投資者籌集資金。

彭博資訊報導，準時達供應鏈管理平台計劃在IPO之前先募集3億-4億美元。消息人士說，在利用物流服務業景氣熱絡之際，估值上看40億美元的準時達，規劃以這筆資金擴大營運規模，但目前還在初步考慮階段，籌資規模等細節仍可能改變。

消息人士也說，鴻海集團也正在初步評估讓準時達明年下半年在香港上市的可能性。但鴻海集團發言人表示，準時達目前還沒有IPO的計畫，並拒絕評論籌資一事。

準時達在全球擁有150處作業場所，倉庫總面積達250萬平方公尺，經營1,500條以上的空運、海運及卡車運輸路線。準時達除了管理鴻海集團的貨物運輸，也擔任1,000多家品牌廠的物流平台，2019年曾籌得人民幣24億元。

鴻海 IPO

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