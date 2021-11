新合作模式？台積電將CoWoS部分流程外包給OSAT

集微網消息,據業內消息人士稱,台積電已將CoWoS封裝業務的部分流程外包給了日月光、矽品、安靠等OSAT,尤其是在小批量定製產品方面。

CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)是一種2.5D封裝技術,先將晶片通過Chip on Wafer(CoW)的封裝製程連接至矽晶圓,再把CoW晶片與基板連接(On Substrate,簡稱oS)。

據《電子時報》援引上述人士稱,對於一些需要小批量生產的高性能晶片,台積電只在晶圓層面處理CoW流程,而將oS流程外包給OSATs,類似的合作模式預計將在未來的3D IC封裝中繼續存在。

這種模式的基礎在於,台積電擁有高度自動化的晶圓級封裝技術,而oS流程無法自動化的部分相對較多,需要更多的人力,且OSAT在oS流程上處理的經驗更多,這導致了台積電選擇將這部分流程外包。

事實上,在過去的2-3年裡,台積電已經陸續將部分封裝業務的oS流程外包給了上述企業,包括矽中介層集成或扇出晶圓級封裝(FOWLP),以及需要使用CoWoS或InFO_oS封裝工藝進行小批量生產的各種HPC晶片。

消息人士稱,對台積電來說,除先進工藝外,最賺錢的業務是晶圓級SiP技術,如CoW和WoW,其次是扇出和中介層集成,oS的利潤最低。由於異構晶片集成需求將顯著增長,預計台積電採用更靈活的模式與OSATs合作。

該人士強調,即使台積電最新的SoIC技術在未來得到廣泛應用,代工廠和OSATs之間的合作仍將繼續,因爲SoIC和CoWoS一樣,最終將生產出「晶圓形式」的晶片,可以集成異質或同質晶片。

該消息人士稱,台積電目前還採用無基板的InFO_PoP技術,對採用先進工藝節點製造的iPhone APs進行封裝,強大的集成製造服務有助於從蘋果獲得大量訂單。