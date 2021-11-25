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彭双浪：面板價格很快回升 明年景氣得看疫情及通膨

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
友達董事長彭双浪預估電視面板很快自谷底回升；明年因有疫情及通膨等變素，景氣會變的模糊一些。記者簡永祥/攝影
友達董事長彭双浪預估電視面板很快自谷底回升；明年因有疫情及通膨等變素，景氣會變的模糊一些。記者簡永祥/攝影

面板大廠友達董事長彭双浪今天表示，電視面板今年中向下修正，受到雙十一 銷售仍繳出價量比去年同增，顯示需求端仍強弱，預料價格可由谷底回升；但其他中小尺寸面板，目前需求仍弱。

他強調，明年面板產業景氣受到疫情緩解及通膨因素影響，會比今年「模糊」，兩大變數對景氣影響甚為關鍵，不過他強調，明年各家受景氣波動影響，端看產品結構，消費性品項高的廠商，受到波動影響較大；商務和工業加值型面板比重高者，受影響將較輕微。

身兼台北市電腦公會理事長的彭双浪，今日是出席台北市電腦公會結合資訊月和台灣教育科技展舉辦的「科技加乘 雙語啟動」科技島嶼人才論壇，接受媒體採訪，針對目前及明年面板產業景氣，提出最新的看法。

彭双浪說，從大陸雙十一電視面板銷售量比去年同期成長10%，銷售值年增更達雙位數來看，顯示終端電視價格跌幅有限，相電視面板雙幅小很多，顯示需求端仍強勁。

由於緊接著還有歐美零售銷售旺季，他預料電視面板於今年7、8月加速趕底 後，11月跌幅收斂，預料在品牌商回補庫存及塞港問題解決，價格應很快會自谷底翻升。

至於第4季及明年第1季，彭双浪說是傳統淡季，目前呈現消費性應用的中小尺寸面板，受到筆電、監視器需求較疲弱影響，價格仍承壓，但他強調，很多廠商會利用這段時間歲修或開發新產品，為明年蓄積成長動能。

彭双浪表示，今年商用型產品需求強勁，包括商務用3C產品、工業、交通及醫療等面板需求很強，預料將延續至明年。

至於消費端產品，市場評估相對分岐，須觀察疫情發展，若疫情紓緩，會放慢 對消費端產品採購；其次是觀察通膨變數是否排擠消費預算，各方預測不一。

彭双浪指出，明年商務用面板需求持續強勁，友達因把很多資源發展商務和工業用加值型面板產品，成長可期，且公司朝跨領發展，會隨市場動態調整產品結構。

電視面板 景氣 疫情

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