防疫學習不中斷 滙豐攜手華碩、展望會捐偏鄉電腦

滙豐（台灣）銀行宣布與華碩文教基金會、台灣世界展望會共同合作「深耕台灣偏鄉數位教育」計畫，滙豐台灣捐贈250台筆記型電腦，由華碩（2357）提供公益價格，結合銀行及企業資源支持展望會協助澎湖及屏東地區偏鄉學童，華碩同時捐贈128台電腦予展望會的服務據點，解決因疫情造成遠距教學電腦設備缺乏的困境，改善偏鄉弱勢學童數位落差、資源分配不均等問題。

根據展望會今年初調查所服務家庭之數位設備狀況的報告指出，83%的孩童家中沒有安裝網路；43%的孩童沒有個人可以使用的電腦設備；沒有網路也沒有電腦設備的則有22%。

這種現象可能造成嚴重的數位落差，使得低收入家庭難以獲得外界資訊，這也可能讓孩童在學校進度落後。本次的電腦捐贈計劃，就是在確保每位偏鄉學童在學習軌道上得到公平的待遇，渡過疫情難關。

滙豐台灣總經理陳志堅表示，未來技能是滙豐集團近年來努力推動的教育計畫，從「理財能力」、「未來就業技能」和「創新科技」三大面向，致力培育孩童及青少年多元化技能，面對未來社會以至全球發展所需。

陳志堅說，滙豐銀行在業界有許多的客戶，因此在討論捐贈計劃的過程時也希望能邀請企業客戶，結合他們的專長與力量。滙豐很感謝華碩電腦與華碩文教基金會在第一時間願意共襄盛舉，為面對經濟困難的學子們減少學業上的阻礙，受助學童也可透過電腦接觸世界，便捷地提升數位知識力，在新學習模式下維持日常進度，邁向通往未來夢想的道路。

華碩文教基金會執行長魏杏娟指出，今年5月因疫情影響全台停課，華碩文教基金會啟動停課不停學專案，捐贈再生電腦給全台學校使用，也與滙豐等企業夥伴攜手，為偏鄉或弱勢學童搭起持續學習的橋樑，讓他們在數位學習路上不斷邁進，為下一代的數位教育扎根。