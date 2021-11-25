快訊

陸軍工兵訓練中心士官疑操作不慎 右手中、食指遭炸斷

股民看過來！力積電抽中1張估賺2.5萬元 申購熱潮可望再起

防疫學習不中斷 滙豐攜手華碩、展望會捐偏鄉電腦

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐、華碩、展望會共同推動深耕台灣偏鄉數位教育，串連三方公益力量，助學童防疫不中斷學習。圖/仝澤蓉攝影
滙豐、華碩、展望會共同推動深耕台灣偏鄉數位教育，串連三方公益力量，助學童防疫不中斷學習。圖/仝澤蓉攝影

滙豐（台灣）銀行宣布與華碩文教基金會、台灣世界展望會共同合作「深耕台灣偏鄉數位教育」計畫，滙豐台灣捐贈250台筆記型電腦，由華碩（2357）提供公益價格，結合銀行及企業資源支持展望會協助澎湖及屏東地區偏鄉學童，華碩同時捐贈128台電腦予展望會的服務據點，解決因疫情造成遠距教學電腦設備缺乏的困境，改善偏鄉弱勢學童數位落差、資源分配不均等問題。

根據展望會今年初調查所服務家庭之數位設備狀況的報告指出，83%的孩童家中沒有安裝網路；43%的孩童沒有個人可以使用的電腦設備；沒有網路也沒有電腦設備的則有22%。

這種現象可能造成嚴重的數位落差，使得低收入家庭難以獲得外界資訊，這也可能讓孩童在學校進度落後。本次的電腦捐贈計劃，就是在確保每位偏鄉學童在學習軌道上得到公平的待遇，渡過疫情難關。

滙豐台灣總經理陳志堅表示，未來技能是滙豐集團近年來努力推動的教育計畫，從「理財能力」、「未來就業技能」和「創新科技」三大面向，致力培育孩童及青少年多元化技能，面對未來社會以至全球發展所需。

陳志堅說，滙豐銀行在業界有許多的客戶，因此在討論捐贈計劃的過程時也希望能邀請企業客戶，結合他們的專長與力量。滙豐很感謝華碩電腦與華碩文教基金會在第一時間願意共襄盛舉，為面對經濟困難的學子們減少學業上的阻礙，受助學童也可透過電腦接觸世界，便捷地提升數位知識力，在新學習模式下維持日常進度，邁向通往未來夢想的道路。

華碩文教基金會執行長魏杏娟指出，今年5月因疫情影響全台停課，華碩文教基金會啟動停課不停學專案，捐贈再生電腦給全台學校使用，也與滙豐等企業夥伴攜手，為偏鄉或弱勢學童搭起持續學習的橋樑，讓他們在數位學習路上不斷邁進，為下一代的數位教育扎根。

華碩 偏鄉

延伸閱讀

華碩10月營收減19% 衝刺購物季

華碩9月營收增23％ 締新猷

相關新聞

彭双浪：明年面板景氣較模糊 商用可期消費性看通膨

面板大廠友達董事長彭双浪今天表示，明年面板產業景氣比今年模糊一些；電視面板市場，他態度相對樂觀，不過個人電腦和資訊產業等...

路透：台灣與東歐三國研議半導體合作 歐盟樂觀其成

路透報導，台灣正在考慮與斯洛伐克、捷克和立陶宛等東歐國家在半導體方面合作，此舉將獲得歐盟支持，因為布魯塞爾當局一直在爭取...

台鋼控馬堅勇非法徵求委託書 讓光洋科員工變走路工

靶材大廠光洋科經營權之爭持續延燒。光洋科公司派為抵制市場派台鋼集團的臨時股東會，原董事長馬堅勇在友人建議下，指示員工成立...

深度解析星鏈計畫 滾出兆元商機

全球富豪競逐太空商機，不過目前為止依然是馬斯克的星鏈計畫搶占了最大的先行者優勢，值得注意的是，從天上的衛星到地面的接收裝置，這些硬體產值早已超過兆元規模，在台灣的科技業中，誰能搶到太空財？

寶高園區育成中心招租 最高五折租金優惠

新北市新店寶高智慧產業園區已完工落成，目前正進行招商作業，或鴻海電動車研發中心青睞有意進駐，今其中以創新為目標的「育成中...

傳IP廠恐踩雷 金麗科：客戶都不在美商務部實體名單內

美國商務部宣布擬將27家實體/個人列入貿易黑名單，包括多家中國企業，媒體報導其中有12家中國企業，台灣IP廠恐有踩到地雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。