逾8成偏鄉孩童無法在家遠距上課 滙豐銀攜華碩捐筆電

滙豐銀行今宣布與華碩、台灣世界展望會共同合作「深耕台灣偏鄉數位教育」計畫，滙豐銀捐贈250台筆記型電腦，由華碩提供公益價格，支持展望會協助澎湖及屏東地區偏鄉學童，華碩同時捐贈128台電腦給予展望會的服務據點，解決因疫情造成遠距教學電腦設備缺乏的困境，改善偏鄉弱勢學童數位落差、資源分配不均等問題。

根據展望會今年初調查所服務家庭數位設備狀況的報告指出，高達83%的孩童家中沒有安裝網路；43%的孩童沒有個人可以使用的電腦設備；沒有網路也沒有電腦設備的則佔22%。這種現象可能造成嚴重的數位落差，使得低收入家庭難以獲得外界資訊，這也可能讓孩童在學校進度落後。滙豐台灣期望透過本次電腦捐贈計劃，確保每位偏鄉學童在學習軌道上得到公平的待遇，渡過疫情難關。

滙豐銀行台灣區總經理陳志堅表示，新冠疫情帶來許多挑戰，許多學校改以網上授課，電腦視訊學習的需求大大增加，但不少弱勢家庭難以負擔購置電腦設備的開支，進而影響孩子們的學習，期望透過本次電腦捐贈計劃，確保每位偏鄉學童在學習軌道上得到公平的待遇。從「理財能力」、「未來就業技能」和「創新科技」三大面向，致力培育孩童及青少年多元化技能，面對未來社會以至全球發展所需。

世界展望會代理會長李紹齡致詞時表示，今年五月份疫情爆發時，許多偏鄉弱勢孩童除了面臨家長的工作機會減少、家庭經濟收入銳減外，也因缺乏數位設備，無法順利在家遠距上課，造成學習中斷的窘境，透過這次活動，希望將設備資源挹注到偏鄉孩子們的家，一起為他們建立起完善的數位學習環境，讓學習不再有城鄉差距。

除了提供硬體設備外，滙豐的員工也組成志工隊，因應受助學童的需要，提供不同程度的金融理財課程，提升孩子們的金融教育知識，並奠定學童參與未來社會的關鍵競爭力。