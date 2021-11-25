深耕偏鄉數位教育 展望會攜手華碩滙豐捐電腦

為解決偏鄉學校電腦設備匱乏的困境，台灣世界展望會與華碩（2357）、滙豐銀行攜手推動「深耕台灣偏鄉數位教育」公益計畫，共同捐贈378台全新電腦予展望會。透過實際行動擴大公益影響力，縮短數位落差，讓科技與網路成功接軌城鄉，許弱勢學童一個美好的未來。

捐贈儀式今（25）日舉行，華碩文教基金會執行長魏杏娟、展望會代理會長李紹齡及滙豐銀行總經理陳志堅皆出席典禮。魏杏娟表示：「今年五月因疫情影響全台停課，華碩文教基金會啟動停課不停學專案，捐贈再生電腦給全台學校使用，同時我們也與滙豐銀行等企業夥伴攜手，為偏鄉或弱勢學童搭起持續學習的橋樑，讓他們在數位學習路上不斷邁進，為下一代的數位教育扎根。」

展望會代理會長李紹齡表示，感謝華碩與滙豐一同合作，將資源挹注到偏鄉孩子們的家，一起為他們建立完善的數位學習環境。

滙豐銀行總經理陳志堅則提到，滙豐長期關懷弱勢家庭兒少，疫情期間，更捐款支持弱勢家庭，提供急難救助金及弱勢兒童遠距學習設備等。

展望會調查顯示，偏鄉缺乏電腦及網路設備的家庭高達8成，讓這些數位弱勢學童少了學習電腦的機會，造成應用軟體知識與操作技能上的不足，這樣的數位落差正在擴大。

華碩長期響應展望會的愛心活動，2013年起，華碩號召員工歲末愛心捐款，支持展望會澎湖地區獎助學金，連六年募款逾260萬元。

今年因疫情一度全台停課，偏鄉學童面臨學習中斷困境，華碩即捐贈128台新電腦給展望會更新數位設備。滙豐也聯繫華碩，採購250台筆電給展望會協助偏鄉學童。疫情下的攜手送暖，促成了三方的合作案。

此次「深耕台灣偏鄉數位教育」合作規模達450萬元，捐贈的新電腦成為展望會據點的數位教學即戰力，未來還規劃開設電腦教學課程，為偏鄉學童投注更多學習資源，引導其正向興趣的發展，透過科技開創不同的學習方向。