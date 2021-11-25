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穎崴董座看Q4有望是今年最好一季 2022年優於今年

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體測試介面大廠穎崴（6515）今(25)日受邀召開線上法說會，董事長王嘉煌提到，目前看來今年第4季應該是今年最好一季，今年第3季毛利率受益於高階同軸測試座產品對應GPU與高速運算、AI晶片的出貨提升，2022年目前看來從客戶需求而言也將優於今年。

王嘉煌說，由於高頻高速都需要同軸測試座產品，同軸測試座產品在開發、封裝測試的最終測試都有需要，最大量仍在SLT系統測試，大約20-30分鐘的測試時間上每個產品都需要上百個對應測試Socket，因此挹注公司營運提升。

展望明年，王嘉煌提到，從高階測試座等產品需求來看，重要客戶們都已預告明年對我們的產能需求，目前看來明年上半年需求仍強於今年上半年，且目標整體今年營收與毛利率優於今年。

王嘉煌也指出，公司今年第3季毛利率提升主要是高階產品營收占比提升，隨著高階晶片對同軸測試座與既有客戶探針卡需求增加，挹注營收與毛利率表現。

穎崴副總陳紹焜也指出，如HPC部分高瓦數對老化測試需求已成必要，從高階AI晶片與汽車電子用量增加，在量產前測試之外，還將導入老化測試，對公司而言將是重要項目。2022年即將到來，公司持續以全球高階產品應用測試為主要成長動能，特別是客戶群全面導入高階製程後，對後續SLT系統測試需求將相當龐大，數據也顯示該領域複合成長率將高達四成，高於產業平均。

穎崴統計，高階測試產品的同軸測試座產品占營收約35%，且無台系競爭對手。

毛利率 營收 晶片

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