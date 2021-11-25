台鋼控光洋科非法徵求臨股會委託書 讓員工變走路工

光洋科（1785）經營權大戰又起！光洋科大股東台鋼集團今（25）指稱，光洋科董事長馬堅勇昨（24）日晚發信給光洋科全體員工，組成收取委託書小組，將分四步驟向股東驗證身分。但光洋科並非股務代理機構或徵求人，此舉為非法徵求，主管機關不管嗎？

台鋼集團今天發布新聞稿指出：

馬堅勇為鞏固個人經營權，竟指示光洋科員工成立委託書收取小組，將會向股東出示員工識別證、與馬堅勇合照、馬堅勇著作的出書證明，並提供Line聯繫方式讓股東親自與馬堅勇語音對話確認，來收取散戶委託書，確保得到散戶的支持。同時，為確保委託書收取小組人員安全，由員工每兩人一組，在北、中、南收取光洋科股東的臨股會委託書。

此舉，形同讓光洋科員工變成馬堅勇收委託書的走路工嗎？光洋科公司竟然變成光洋科委託書通路。

對此，光洋科新董座王炯棻大力抨擊，表示馬堅勇此舉完全不但違反證券交易法的特殊背信罪，同時也違反個資法。

對於部分立委，攻擊台鋼集團是禿鷹，王炯棻問：台鋼不炒股票，也沒賣過任何公司，旗下的公司都好好經營，營利績效都比以前好，為員工股東爭取更多的獲利，到底哪裡是禿鷹？而持股只有800張的馬堅勇，光洋科持股連1%都不到，要大肆非法徵求委託書爭經營權，請問誰才是禿鷹？

光洋科市場派支持者今天刊登報紙廣告「請政府趕快出手，阻止馬堅勇踩紅線危害台灣」，呼籲避免台灣半導體產業機密輸出中國，防止台積電（2330）的製造技術被中國刺探，不要為中資企業注資出力，製造光洋科競爭對手。

台鋼集團指出，該廣告一刊出，原本上午還可順利進入的中國光微半導體材料有限公司官網就隨即關閉，顯示暫行關閉維護中。時值敏感時期，不免啟人疑竇。