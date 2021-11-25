國研院攜手新思科技 支援學術界半導體元件開發

半導體產業是台灣經濟成長的重要驅動力，科技部轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心與國際大廠新思科技（Synopsys）日前簽訂合約，引進該公司Sentaurus TCAD與Quantum ATK模擬工具，提供台灣學術界免費使用，讓台灣學術界享有與產業界同步的半導體製程研發環境，以加速開發下世代關鍵半導體製程技術，並培育優質人才。

研發與精進新世代半導體製程是保持台灣半導體領域領先地位之關鍵，須由產官學研聯手努力，以超前部署的思維開發奈米級甚至埃（Å，即1/10奈米）尺寸的製程微縮等下世代半導體製程技術。由於先進半導體製程研發及材料成本高昂，事先以軟體模擬研發方案來大幅降低成本，成為必然的趨勢，這可以在實際製作元件之前，先透過重複性的參數調整來改善製程特性，以避免不必要的實驗成本，加速製程的研發與最佳化。

國研院半導體中心與新思科技合作，引進該公司Sentaurus TCAD與Quantum ATK模擬工具，合作打造下世代半導體製程研發環境，提供先進半導體材料分析與物理特性模擬、元件模擬與開發、製程研發等所需之模型與工具，對學術界的半導體元件與製程相關研究，提供完整的模型與模擬軟體工具，加速半導體元件與製程的研發。

國研院半導體中心主任葉文冠指出，電子產品應用範圍越來越廣，半導體製程技術也日益複雜，新元件架構及材料必須隨之不斷創新；然而繼續改進的難度越來越大，製程技術開發成為業者相當大的障礙。為降低研發成本，TCAD研發製造模擬方案成為熱門的趨勢，產學研究群在實際實驗製作之前，透過TCAD模擬結果可以預先了解新開發元件的性質，也能藉此設計元件特性改良的方向，以滿足市場需求。國研院透過與新思科技的合作，協助國內學術界透過精確的模型建立與先進的軟體模擬，快速提升半導體材料與元件的設計與研發能力，並能進一步投入學研新創，搶進世界市場。

台灣新思科技李明哲總經理表示，新思科技與國研院半導體中心有長期而密切的合作關係，尤其近兩年來，更協助半導體中心合作開發出「人工智慧系統晶片設計與驗證平台」供學界研發AI晶片使用，今（2021）年3月間，雙方也共同舉辦Sentaurus TCAD設計技術研討會，讓近百位產學研界人士深入了解先進製程相關課程。為因應新世代半導體製程與設計的挑戰，新思科技與半導體中心在既有的合作基礎上，擴增Sentaurus TCAD與Quantum ATK模擬工具兩項先進設計工具，提供台灣學術界免費使用，希望能藉此提升台灣學術界對於先進製程設計工具的實務經驗，培育高階半導體製造與設計人才，厚植台灣半導體的研發能量。