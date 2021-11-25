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電動車產業發展新四化 2025年市場滲透率將超過三成

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

由DIGITIMES電子時報舉辦的「DIGITIMES 科技大勢2022」論壇於11月23日圓滿結束。2022年「智略亞洲供應鏈新競合」論壇內容多元豐富，深度剖析探討議題包括全球半導體產業新展望、探索元宇宙入口、多方勢力競逐讀ORAN市場新機遇，其中，電動車市場將呈現大幅增長，DIGITIMES Research預估2025年電動車市場滲透率將超過30%，2020~2025年電動車年複合成長率超過50%。電動車產業發展趨勢，朝向供應鏈「扁平化」、價格「親民化」、充電椿「普及化」、電動車設計「智能化」等新四化發展。

望向2022，影響科技與全球半導體的相關趨勢還包括：一、全球半導體產業新展望。在5G、AI、高效能運算(HPC)及工業智慧化、車輛智慧化的發展趨勢下，2022年全球半導體市場仍然樂觀。

二、台灣電動車供應鏈影響力。整體汽車市場受到晶片缺貨影響而表現不佳，電動車市場則呈現大幅增長。DIGITIMES Research預估2025年電動車市場滲透率將超過30%，2020~2025年電動車年複合成長率超過50%。電動車產業發展趨勢，朝向供應鏈「扁平化」、價格「親民化」、充電椿「普及化」、電動車設計「智能化」等新四化發展。

三、探索元宇宙入口。元宇宙(Metaverse)是由虛擬影像建構出來的環境，使用者利用頭戴裝置，一秒即可進入虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)。領導廠商如何為元宇宙打下市場基礎？然從現階段硬體技術與應用可看性，離實現真正元宇宙仍有不小差距。2022~2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨量CAGR估達58%。2022年間因重量級廠商蘋果、Sony可望推出市場引頸期盼的新品，預料帶動一波搶購潮。因疫情帶動的商用需求，在微軟與其他廠商的努力下，透過軟硬體持續進化，企業應用意願提升，亦將影響整體AR/VR出貨量放大。

四、多方勢力競逐的Open RAN、伺服器、雲端整合。開放式無線電接取網路(Open RAN)議題是台灣業者跨足電信設備市場的新機遇。DIGITIMES Research今年下半進行「台灣Open RAN供應鏈調查」，發現未來3年內「O-RU、系統整合、軟體」將是台廠在Open RAN的三大重點投資項目，且有近3成的受訪業者表示將朝端到端解決方案(End to end solution)供應商角色發展，說明台廠在Open RAN市場的布局將從點到線／面的積極布局。

五、激情過後的筆電市場新競局。DIGITIMES Research調查巿場將進入後疫情時代，預期2022及2023年因疫情需求及政府補貼紅利不再，NB出貨將現小幅衰退。2023年後，業者也將把更多心力轉向產品升級，以獲得下波出貨增長動能，預期2024~2026年間，NB巿場將因新面板及新硬體平台帶來的產品革新而重回成長。

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