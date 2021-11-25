台經院發布10月景氣動向 製造業連六跌、營建業也轉跌

台經院今（25）日發布10月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點呈現連續六個月下滑態勢，但下滑幅度有限；營建業也轉為下滑，結束先前連續三個月上揚的態勢，且較9月的110.82點下跌1.97；服務業則呈現連續三個月上揚態勢。

台經院指出，營造業營業氣候測驗點轉跌原因，主要由於新舊工程訂單交替處於空窗期，工程收入認列高峰已過，加上房建業務有延遲完工之故，工程尾款挹注漸少，因此10月營造業景氣表現為衰退態勢。

不過，台經院認為，由於新年度公建預算續增，且針對氣候變遷議題，政府對於改善民生與整治環境等工程建設將擴大辦理，因此未來半年營造業景氣將可獲得改善。

至於在不動產方面，台經院指出，10月五大不動產仲介業者交易量普遍較9月上揚5~12.5%，為連續四個月的上揚，至於2021年10月六都建物買賣移轉件數較9月上揚11.3%，反映疫情穩定後的熱絡情況，代表自用性、長期置產買盤持續進場。至於在明年房價部分，台經院研究員劉佩真認為，價量仍會呈現緩步上揚，但增幅漲勢應不會像今年下半年這麼大，不過仍是往上的局面。

展望未來，台經院表示，雖然低利率、資金潮環境助攻，有助於自住、置產等需求增溫，同時國內外通膨蠢蠢欲動，不動產資產價值成為通膨洪流下的保值首選，但因基期較高，且買賣雙方對於價格認知差距需時間進行磨合，故未來半年不動產業者認為景氣偏向持平的比例較多。

關於2022年整體景氣的發展，台經院院長張建一表示，目前台經院預估明年經劑成長率為4.1%，且隨著供應鏈問題逐漸被解決且加速復工，加上民眾逐漸習慣與疫情共處，預估基本剛性需求將慢慢恢復，因此儘管製造業成長趨緩，但仍是正成長，且隨著台積電持續在美國、日本、高雄擴廠，明年台灣的經濟成長相信還是會不錯，但最大變數仍是美中競爭，加上台灣是小型經濟體，因此還是會受到主要國家大型經濟體外溢效果的影響。

10月製造業營業氣候測驗點為101.25點，較上月修正後的101.84點減少0.59點，呈現連續六個月下滑態勢，然下滑幅度有限，故台經院研判製造業廠商對景氣看法跟上月相似。10月服務業營業氣候測驗點為96.76點，較上月修正後的95.18點上揚1.58點，呈現連續三個月上揚態勢。