台積電、聯電前進高雄展覽館徵才 明天起線上報名

高雄國際展覽館12月2日至4日舉辦「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」，今年特別聯手高市府、高雄科技大學規畫關鍵技術人才媒合會，廠商媒合機會近2千組。市府經發局指出，日月光、聯電、默克，以及台積電TSMC行動徵才車到場為擴廠超前獵才，線上預約報名明天（26日）起跑。

今年光電科技研討會投稿件數超過600篇，教授、博碩士生超過1千人出席。高科大校長楊慶煜表示，5G AIoT、自駕車、半導體、元宇宙等產業受重視，產業若要蓬勃發展，關鍵技術的掌握與關鍵技術人才的布局缺一不可，否則無法形塑完整的產業聚落。

經發局長廖泰翔表示，橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區陸續開發招商，南部半導體S廊帶人才需求與日俱增，本次聯手高科大舉辦的「關鍵人才媒合會」線上預約配對，應徵民眾報名時可複選媒合機會及廠商，在活動當日一對一面試，本次邀請台積電TSMC行動徵才車加碼開出校園以外公開徵才，另有日月光、聯電、默克、穩懋、晶電、光寶、華泰電子及強茂等數家科技大廠到場徵才。

主辦單位指出，關鍵技術人才媒合會以線上預約方式進行，每家廠商預計提供超過200組以上媒合機會，合計接近2千組，11月26日起接受線上報名，報名網址為optic2021.tw。