研勤AI人臉辨識引擎 獲第30屆台灣精品獎

研勤科技（3632）PAPAGO 今（24）日宣布，以2021年度全新升級「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識引擎，於逾上萬件產品中脫穎而出再次榮獲第30屆台灣精品獎，研發實力獲得台灣優質創新產品最高榮耀的肯定。

研勤指出，「Face8」為純台灣本土人臉辨識引擎，完全由公司自主開發、自有模組及演算法，擁有完整人臉辨識引擎平台技術，並可依據企業需求採行整廠輸出服務，將平台建置在機關或企業內部私有網域架構上，供企業內部封閉使用，防止資訊外洩並提升資安規格，同時為因應在地化需求，特別在模型訓練加入大量東方臉孔，大幅提升台灣人臉辨識水平，其應用領域包括考勤打卡、門禁管理、報到系統、熟客系統與手機登入。

Face8台灣臉霸於上市以來，已獲得海內外眾多企業及金融業導入作為企業核心人臉辨識技術，甚至政府機關包含勞動部勞動力發展署、彰化縣政府、法務部矯正署臺中女子監獄、新北市政府地政局等相關機關皆導入運用以落實驗證或管理目的，為台灣具備國際競爭實力之AI人臉辨識引擎。

全球身分驗證技術日益多元，從指紋、聲紋辨識，到近年興起的人臉辨識，全球各國均有大型品牌企業陸續投入，顯示市場有高度需求，研勤本土研發之「Face8台灣臉霸」，在國際地緣政治板塊變動所引發政府對國安資安不容妥協的氛圍下，運用靈活且完整的合作策略已成台灣實際落地運用最大量的人臉辨識技術，搭配完整服務團隊，將使顧客端感受到全方位整套服務方案的便利性及高性價比，Face8台灣臉霸再次獲得台灣精品獎的肯定，定將有助國內外市場的開發。

親自帶領研發團隊的研勤董事長簡良益表示，PAPAGO! Face8台灣臉霸新一代人臉辨識引擎，整體辨識效能提升28%，戴口罩人臉辨識準確度達99.17%；且在協助客戶升級新一代引擎時，不僅客戶端不用因系統升級被迫停止運作，也無須要求員工或會員重新拍攝照片建檔等流程，使客戶端達到無痛升級的最佳服務體驗。

研勤近年著墨於共享經濟模式下之資訊服務方案之推動，並期待藉由此項營運模式快速將資訊服務帶入中小企業，以解決國內中小企業與大型企業間資訊落差的窘境。研勤在經過一連串與各領域企業共同開發合作摸索後，不僅使智慧管理技術服務廣度逐步拓展外，亦利於針對不同規模及營運模式之企業，提供更彈性且更經濟實惠的服務方案，將加速中小企業採用Face8台灣臉霸人臉辨識應用技術的時程，帶動國內企業資訊升級且兼顧落實防疫衛生的新契機。