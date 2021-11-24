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大眾控強攻車用元宇宙商機 成未來主要動能

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
大眾控今日舉行法說會，由左至右為大眾全球投資控股總經理簡民智、前瞻事業部總經理狄建暉。記者吳凱中/攝影
大眾控今日舉行法說會，由左至右為大眾全球投資控股總經理簡民智、前瞻事業部總經理狄建暉。記者吳凱中/攝影

大眾控（3701）強攻車用元宇宙商機，旗下大眾電腦布局多年的AR HUD（擴增實境抬頭顯示器）業務，目前拿下車廠Tier 1及中國大陸電動車廠訂單，預計明年第4季及後年量產出貨，屆時將成為大眾控未來成長主要動能。

大眾控今（24）日舉行法說會，大眾全球投資控股總經理簡民智表示，2008年自己開始掌舵，透過不斷削減成本，工廠從原本全球11個關到現在只剩5個，目前PC相關業務只剩替華碩（2357）代工主機板及一些小量多樣的生意，「2018年營運開始撥雲見日」，公司透過減資瘦身，並布局未來航太、AR HUD等新業務。

簡民智表示，汽車電子是未來發展趨勢，而AR HUD將是其中發展一個重點，大眾控投入相關領域已達五年，產品相比競爭對手技術領先兩年，AR HUD目前拿下車廠Tier 1及中國大陸電動車廠訂單，預計明年第4季及後年量產出貨。

拓墣報告顯示指出，在主流車廠積極推動下，加上ADAS功能逐漸普及，2025年AR HUD滲透率計估計達到5%，整體TAM推估500萬台；而中國券商報告更樂觀預測，2025年AR HUD全球可達800萬台。

大眾電腦AR HUD採用LBS(Laser Beam Scanning)技術，提供高對比(80,000:1)、高亮度、小體積產品，解決以往HUD成像模糊不清的問題，在遇到強烈陽光或昏暗大雨迷霧環境下影像仍清晰可見。

依業務區分，大眾控主要有分三大領域，旗下大眾電腦主攻新業務，涵蓋AR HUD品牌業務，打造MEMS光模塊汽車電子產品設計服務，以及節能控管/樓宇管理系統。至於三希科技，業務包含電子代工OEM/ODM，領域涵蓋汽車、工業、通信、醫療、海事、航太及消費電子等。最後在攸泰科技方面，則主攻工業電腦、強固型移動電腦，鎖定中高價、特殊產業應用。

受惠工業電腦及PC代工業務雙雙增長，帶動大眾控今年前三季營收71.71億元、年增42.1%，稅後純益2.27億元，相較去年同期由虧轉盈，每股純益（EPS）為1.19元。

其中，工業電腦為主的攸泰科技占營收比重約六成，業務包含電子代工OEM/ODM的三希科技營收占比約六成，剩下營收來自大眾電腦。法人預估，隨著AR HUD業務將在明年下半年開始發酵，預期占營收比重也將提高，至於工業電腦、三希科技明年目標則為雙位數增長。

AR 營收

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