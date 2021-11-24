快訊

彭博公佈新冠防疫韌性排行榜 一年來台灣從第2跌到31名

直播／第三場公投說明會登場 「重啟核四」黃士修舌戰蔡中岳

聯電、南茂等六家半導體及材材料 挺光洋科經營團隊

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

繼台積電力挺光洋科經團隊後，包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家半導體及材料廠，也公開力挺光洋科現有經營團隊，肯定現任董事長馬堅勇帶領的經營團隊，為台灣產業做出關鍵貢獻。

光洋科陷入經營權爭奪戰，雙方已由法律攻防戰，進入爭取股東支持的關鍵時期。由於支持公司派的獨董提出在12月27日舉行股東臨時會，和支持台鋼派的獨董提出12月24日舉行股東臨時會，雙方都想在股東最後過戶截止日後，取得持股比重逾五成的散戶股東支持，在股權論輕贏。

針對台鋼集團想藉收購委託書取得掌握多數股權優勢，引起立法和財政部關切並打算修法遏止不當取得經營權管道。

不過，目前光洋科股東爭奪戰，光洋科的客戶、銀行團的態度，扮演極為重要的關鍵。

本報掌握光洋電未來最重要客戶台積電，內部高度關切，不樂見光洋科經營權異動導致雙方建立的合作出現變數，甚至造成技術團隊崩解，將暗助公司派代表、光洋科董事長馬堅勇為主的技術團隊，出面說服六大關鍵外資，在未來的股東臨時會，支持公司派穩住經營權。

除此之外，光洋科今日也透過官綱，貼出包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家在現今半導體和關鍵材料也是重量級大廠，力挺現有經營 團隊的文件。

六家廠商信中都肯定由現任董事長馬堅勇所帶領的經營團隊，更提到，光洋科對半導體產業做出最關鍵的貢獻，他們不希望因近日紛爭而導致半導體產業斷鏈。

光洋科是台灣最大貴稀金屬應用材料製造商，從電子廢料回收精煉到靶材生產，再延伸到貴金屬加工，透過回收精煉，產出銦、鎵等產品。近來因打入台積電供應鏈，成為台積電推動綠色製造，在回收貴金屬及半導體先進製程關鍵 銅合金靶材，扮演重要的角色，讓光洋科再度受到市場關。

光洋科今日在官網貼出包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家半導體及材料廠力挺現有經營團隊的文件。記者簡永祥/翻攝
光洋科今日在官網貼出包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家半導體及材料廠力挺現有經營團隊的文件。記者簡永祥/翻攝

光洋科 股東臨時會

延伸閱讀

光洋科經營權之爭 扯出台鋼激鬥內幕 為何台鋼盟這麼積極攻城掠地？

日經：蘋果自研5G數據機晶片 2023年由台積電代工量產

鋼鐵航運走強 台股早盤漲逾50點一度站上17700點

比拚台積電 三星電子宣布在德州泰勒投資170億美元設廠

相關新聞

聯電等半導體大咖發聲明 挺馬堅勇續留光洋科

光洋科（1785）最後買進日已經截止，接下來進入各自拉票階段，今現任光洋科經營團隊獲聯電（2303）、穩懋（3105）、...

光洋科經營權之爭 扯出台鋼激鬥內幕 為何台鋼盟這麼積極攻城掠地？

台灣最大貴稀金屬應材製造商光洋科，爆發經營權之爭，近年積極在資本市場攻城掠地的台鋼集團，與光洋科董座馬堅勇原為合作夥伴，為何如今反目成仇？12月底兩派各自召開股臨會前，戰火短時間恐難結束。

合晶開第一槍 8吋矽晶圓價格看漲20％

半導體矽晶圓產能供不應求，業界明年擴產以12吋矽晶圓為主，8吋矽晶圓則透過去瓶頸工程擴產，增加有限，使得8吋矽晶圓市場供...

分析師：三星不易追上晶圓一哥

三星傳出選定美國德州泰勒市（Taylor）興建約170億美元的晶圓廠，配合拜登政府擴大半導體美國製造政策。三星這座新廠會...

矽晶圓三雄 同步唱旺明年

台灣半導體矽晶圓三雄環球晶、台勝科、合晶全尺寸產能皆已滿載至明年，三大廠同步看旺明年市況，認為仍是供不應求的一年，尤其8...

三星美國新廠 拚超車台積

華爾街日報、彭博資訊及日經新聞等重量級外媒披露，台積電如火如荼建設美國亞利桑那州新廠之際，三星美國新廠將落腳德州泰勒市（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。