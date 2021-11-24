聯電、南茂等六家半導體及材材料 挺光洋科經營團隊

繼台積電力挺光洋科經團隊後，包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家半導體及材料廠，也公開力挺光洋科現有經營團隊，肯定現任董事長馬堅勇帶領的經營團隊，為台灣產業做出關鍵貢獻。

光洋科陷入經營權爭奪戰，雙方已由法律攻防戰，進入爭取股東支持的關鍵時期。由於支持公司派的獨董提出在12月27日舉行股東臨時會，和支持台鋼派的獨董提出12月24日舉行股東臨時會，雙方都想在股東最後過戶截止日後，取得持股比重逾五成的散戶股東支持，在股權論輕贏。

針對台鋼集團想藉收購委託書取得掌握多數股權優勢，引起立法和財政部關切並打算修法遏止不當取得經營權管道。

不過，目前光洋科股東爭奪戰，光洋科的客戶、銀行團的態度，扮演極為重要的關鍵。

本報掌握光洋電未來最重要客戶台積電，內部高度關切，不樂見光洋科經營權異動導致雙方建立的合作出現變數，甚至造成技術團隊崩解，將暗助公司派代表、光洋科董事長馬堅勇為主的技術團隊，出面說服六大關鍵外資，在未來的股東臨時會，支持公司派穩住經營權。

除此之外，光洋科今日也透過官綱，貼出包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等六家在現今半導體和關鍵材料也是重量級大廠，力挺現有經營 團隊的文件。

六家廠商信中都肯定由現任董事長馬堅勇所帶領的經營團隊，更提到，光洋科對半導體產業做出最關鍵的貢獻，他們不希望因近日紛爭而導致半導體產業斷鏈。