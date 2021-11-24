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聯電等半導體大咖發聲明 挺馬堅勇續留光洋科

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
光洋科董事長馬堅勇遭撤換。本報系資料庫
光洋科董事長馬堅勇遭撤換。本報系資料庫

光洋科（1785）最後買進日已經截止，接下來進入各自拉票階段，今現任光洋科經營團隊獲聯電（2303）、穩懋（3105）、南茂（8150）、錸德（2349）、晶技（3042）、日揚（6208）的大客戶大力支持，紛紛表態要股東注意經營團隊換人帶來的營運風險，呼籲在股東會上將票投給馬團隊。不過聲明書中未見台積電（2330）蹤影。

台灣晶技董事長林萬興表示，我們希望與既有團隊能繼續深化與發，以利共建穩定的生態與供應系統。

聯電則是由旗下全額子公司宏誠創投代為發表聲明，是否暗示資金已悄悄買進光洋科，值得玩味。宏誠創投董事長彭志強表示，光洋科在半導體靶材及循環經濟上皆有所貢獻，是集團的重要供應鏈之一，經營權的驟然改變可能造成產品品質下降，並有供貨、研發上的疑慮，希望在年底的董監事改選上，股東們能將票投給現任經營團隊。

宏誠創投管理8億美元的資金，曾投資晶技、新普（6121）、閎康（3587）等公司，不過投資範圍不僅限於半導體領域，連社群平台Dcard、新創獨角獸Appier都有參股。

聯電力挺光洋科公司派。圖／翻攝自光洋科官網
聯電力挺光洋科公司派。圖／翻攝自光洋科官網
晶技力挺光洋科公司派。圖／翻攝自光洋科官網
晶技力挺光洋科公司派。圖／翻攝自光洋科官網
穩懋力挺光洋科公司派。圖／翻攝自光洋科官網
穩懋力挺光洋科公司派。圖／翻攝自光洋科官網

光洋科 股東會 聯電 穩懋

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