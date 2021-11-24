兩大需求帶動 Q3 NAND Flash總營收季增15%

根據TrendForce研究顯示，第3季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動；綜合來看，第3季NAND Flash位元出貨量成長近11%，平均銷售單價增長近4%，挹注整體NAND Flash營收188.8億美元，再創新高，季增15%。

TrendForce表示，超大規模資料中心及enterprise客戶延續第2季以來的採買動能以建置新平台產品；智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能，兩者都對第3季需求增長貢獻卓著，但同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。

展望第4季，由於上游晶圓代工產能不足的問題未解，零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用；NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品，數月以來的差距已使庫存水位增加，使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存，導致合約價開始轉跌，預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。

三星電子受惠於超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求，第3季NAND Flash市場仍大致處於供給吃緊的狀態，推升三星平均銷售單價上漲達10%。但PC OEM需求已開始衰退，再加上部份零組件缺貨影響，位元出貨僅增加約5%，第3季三星NAND Flash營收達到65.1億美元，季增16.5%。

儘管PC OEM訂單開始減少，鎧俠第3季仍得益於智慧型手機大客戶訂單及資料中心需求續強，位元出貨量仍大幅增長超過15%。平均銷售單價則在市場仍偏向缺貨的影響下，上升約4%，使得鎧俠獲得史上最佳的營收表現，達36.4億美元，季增20.8%。

SK海力士受惠於智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強，加上為因應緊接而來的需求淡季而出清庫存，SK海力士第3季的位元出貨表現成為所有供應商最高者，季增長超過20%。在平均出貨單價增長約5%的激勵下，使其第3季NAND Flash部門營收達25.4億美元，季增25.6%。

儘管PC客戶受限於供應鏈而限縮訂單及零售端需求疲弱，威騰電子第3季同樣受惠於資料中心及智慧型手機新品備貨需求挹注，位元出貨量成長約8%。不過平均銷售單價則因產品更集中於大客戶以及大容量的關係而衰退3%，第3季NAND Flash部門營收為24.9億美元，季增2.9%。

儘管資料中心需求仍強，且176層產品陸續獲得客戶導入，由於美光在智慧型手機領域的出貨占比不及其他供應商，加上PC OEM客戶開始受到半導體晶片供應不均影響，其位元出貨僅小幅增長約4%。此外，由於第3季NAND Flash市場仍處供應吃緊狀態，推升平均銷售單價增長約5%，貢獻第3季美光NAND Flash部分營收季增8.8%，達19.7億美元。

儘管第3季資料中心需求續強，帶動enterprise SSD售價大幅上漲，也使英特爾平均銷售單價上漲近6%，但受限於上游零組件準備不足，無法滿足客戶所需，導致位元出貨量嚴重衰退，較上季減少約5%，抵銷價格上漲的動能，第3季英特爾NAND Flash部分營收僅11.1億美元，較第2季微幅上升0.6%。