友達顯示技術與綠能建築方案 獲精品獎榮耀

友達除高畫質8K與曲面前瞻顯示技術優良外，多年深耕太陽能產業也大有斬獲，今（24日）榮獲四項第30屆「台灣精品獎」標章，獲獎技術包括「85吋8K無邊框超高屏占比ALCD電視面板」、「34吋800R 165Hz曲面電競顯示器」與「31.3吋2貼1曲面車用顯示器」，以及「美學光電建築解決方案」。

友達領先業界量產超大尺寸8K電視面板，推出85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，透過全新設計將螢幕邊框縮小，最窄非顯示BM區（Black Matrix）僅有0.9 mm，達到無邊際大螢幕的沉浸式視野，能以不同形狀外觀巧妙融於環境背景中。不僅為消費者提供頂級視聽娛樂體驗，亦可應用於廣告看板，兼顧美感及實用性，未來可望導入各式智慧場域應用。

著眼於電競選手與專業玩家對沉浸式體驗的追求，此次獲獎的「34吋800R 165Hz曲面電競顯示器」，擁有21:9寬螢幕，能透過最佳的曲面包覆，打造全景環繞式的沉浸體驗，並具備高對比3000:1，畫面對比層次分明，尤其暗態場景更能完美重現，帶給玩家極致感官享受。此外，友達進一步將曲面顯示器延伸到車載應用，符合車內顯示器朝向大型化及整合一體化發展，「31.3吋2貼1曲面車用顯示器」為12.3吋儀表板與12.3吋中控台整合為一，搭載曲面R2500mm全貼合與表面低反射設計，讓螢幕達到極大延伸的環艙包覆效果，不僅滿足流線設計需求，更能大幅延展車內顯示器的應用空間，同時完整呈現行車資訊，提高行車安全。