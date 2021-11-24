研華無線電子紙解決方案 獲第30屆台灣精品獎銀質獎

工業電腦大廠研華（2395）以智慧工廠無線電子紙解決方案（EPD-230）與微型高效邊緣智能系統（EI-52）榮獲第30屆台灣精品獎。兩件獲獎產品從全台上千件產品脫穎而出，其中，智慧工廠無線電子紙解決方案更台灣精品獎銀質獎。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華近年策略除連結共創夥伴，積極耕耘工業物聯網與AIoT市場，建構行業生態體系，同時也將企業CSR、ESG與公司本業及核心競爭力結合，致力發展永續應用的硬體、軟體與工業App及整合方案。此次獲獎產品EPD-230與EI-52即是在此概念下誕生，能獲得委員會青睞，也說明研華策略走向與產業發展及永續經營趨勢不謀而合。

有別於多數電子紙運用於零售產業，研華智慧工廠無線電子紙解決方案，因應工廠需求，以2.9吋電子紙裝置提供多個按鈕與燈號，並透過穩定無線網路、視覺化即時反應資訊面板，讓管理者可輕鬆管理工廠資訊；此外，電池長效壽命，以及電子墨水技術取代傳統紙張，更可達月省1500張A4紙、減少碳排放量27kg。為大幅提升應用範疇，可透過RESTful API彈性且客製串接整合工廠、零售、醫院、交通或智慧建築等不同場域。

EI-52微型高效邊緣智能系統以軟硬整合的全方位設計，將物聯網無線及5G連結，輕量化邊緣運算與AI，讓雲端整合變得簡單；搭載 Edge X 軟體則提供絕佳 AIoT 應用佈署體驗，可達 1 分鐘快速上雲。對使用者而言，EI-52不止一台All-in-One邊緣運算系統，憑藉其輕巧體積、完善功能、易於整合等優勢，將為多元智能化應用帶來更多「無接觸AI智慧控制系統」可能性，滿足後疫情時代，力求少接觸的新產業運營型態。

自台灣精品獎成立至今，研華共計有182件產品榮獲台灣精品獎，包含2座金質獎、7座銀質獎。研華將秉持智能地球的推手願景，以永續概念出發，發展更多行業應用的硬體、軟體方案，積極將台灣製造、台灣設計推向全球。