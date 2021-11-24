環境為本智慧管理 寶高園區獲築類金質獎特優

新店寶高智慧產業園區在行政院公共工程委員甫揭曉的第21屆公共工程金質獎得獎名單中，獲得建築類特優工程的殊榮。寶高園區是新北市政府睽違近20年後，再度自行規劃產業園區，結合中央及地方預算達41億元，由統包團隊根基營造、兆弘機電及華興聯合建築師事務所共同興建而成。

經發局長何怡明表示，為因應中美貿易大戰造成台商回流帶動產業空間需求迫切的情形，新北市政府於2019年即著手啟動寶高園區開發工程。考量近年產業營運型態的變化，於規劃階段便以高科技、智慧及環境保育為園區興建主軸，並嚴格管控工程品質及進度。

目前園區落成後，可以看見隨四季種植的植栽及綠覆、挑高氣派的五星級大廳及多功能國際會議廳、各種智慧化設備、全生命週期BIM智慧建築管理系統，在市府各機關及施工團隊的通力合作下，成就新北市政府20年來第一座自建的五星級智慧產業園區。

何怡明指出，寶高園區近期成功吸引鴻海、華電聯網、美商太陽鳥等代表性廠商研發團隊進駐，從招商成果觀察，國內製造業型態逐漸著重研發，預計創造128億元年產值及9,600個就業機會。而目前正同步進行二期園區的開發商甄選，未來園區面積擴增後為9公頃多，將以打造堅實產業空間，以及兼具生產、生活及生態園區環境為規畫主軸，以吸引優質廠商及研發人員進駐園區。

寶高園區（含一期及二期）依產業創新條例報編園區作業已同步展開，開發商甄選作業也於11月15日辦理公告，並預計於12月7日召開招標說明會；歡迎有興趣的開發單位，於12月20日前投件。