台達電儲能系統解決方案 奪台灣精品金質獎最高榮耀

第30屆「台灣精品獎」選拔結果今（24）日揭曉，台達電（2308）以儲能系統解決方案勇奪「台灣精品金質獎」最高榮耀。台達投入儲能研發、生產與整合多年，這套自主研發、台灣產製的儲能系統解決方案，包含功率調節系統、高壓鋰電池系統與能源管理系統。

台達電獨創多工運行演算法實現精準高效的控能與快速反應能力，可於0.2秒內釋出電力救援電網，平時則其他儲能應用，將儲能系統的餘裕性能妥善運用。分艙獨立的電池機櫃設計，可提高系統安全性，降低風險；高坪效的模組化設計，則能讓儲能系統易於配置、運送與安裝、維修。

面對未來低碳電網趨勢，台達電表示，電網與再生能源要能穩定配合，仰賴儲能系統扮演關鍵調控角色，透過儲能系統做為緩衝機制調節並調度電力，讓再生能源變得可控制、可管理、可調度。對於工商用電大戶、電動車充電站等，儲能也擁有削峰填谷、優化契約容量、備用電源、參與輔助服務等多重效用，亦可儲存與輔助綠電使用，進而幫助實踐ESG、RE100與綠色供應鏈要求，可稱為最「斜槓」的能源管理利器，一同貢獻能源轉型。