智慧手機與資料中心需求帶動 Q3NAND Flash營收季增15%

根據TrendForce研究顯示，第3季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中，超大規模資料中心及enterprise客戶延續第2季以來的採買動能以建置新平台產品；智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能，兩者均對該季需求增長貢獻卓著。

不過，同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。綜合而言，第3季NAND Flash位元出貨量成長近11%，平均銷售單價增長近4%，挹注整體NAND Flash營收再創新高，達188.8億美元、季增15%。

展望第4季，由於上游晶圓代工產能不足的問題未解，零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用；而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品，數月以來的差距已使庫存水位增加，使OEM/ODM開始調節相關訂單以去化庫存，導致合約價開始轉跌，預期接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。

三星受惠超大規模資料中心以及智慧型手機品牌廠的備貨需求，第3季NAND Flash市場仍大致處於供給吃緊的狀態，推升平均銷售單價上漲達10%。但PC OEM需求已開始衰退，再加上部份零組件缺貨影響，位元出貨僅增加約5%，第三季三星NAND Flash營收達到65.1億美元，季增16.5%。

SK海力士受惠智慧型手機備貨旺季以及資料中心需求續強，加上為因應緊接而來的需求淡季而出清庫存，SK海力士第3季的位元出貨表現成為所有供應商最高者，季增長超過20%。而在平均出貨單價增長約5%激勵下，其第3季NAND Flash部門營收達25.4億美元，季增25.6%。