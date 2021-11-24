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集邦：二大需求帶動 第三季NAND Flash總營收季增15%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，第三季NAND Flash市場伺服器以及智慧型手機二大需求帶動下，抵銷來自PC OEM訂單需求轉弱，整體第三季NAND Flash營收再創新高，達188.8億美元、季增15%。

TrendForce指出，第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中，超大規模資料中心及enterprise客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品；智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能，因此，兩者均對該季需求增長貢獻卓著，但同時間NAND Flash供應商也開始示警PC OEM訂單需求轉弱。綜合而言，第三季NAND Flash位元出貨量成長近11%，平均銷售單價增長近4%，挹注整體NAND Flash營收再創新高，達188.8億美元、季增15%。

展望第四季市況，TrendForce則是表示，由於上游晶圓代工產能不足的問題未解，零組件供給不均衡的狀態廣泛的影響到各類應用；而NAND Flash產品屬於各類零組件當中供給相對充足的產品，近幾個月以來的差距已使庫存水位增加，也使OEM及ODM開始調節相關訂單以去化庫存，並導致合約價開始轉跌，因此，TrendForce預期，接下來營收強勁的增長動能將暫告一段落。

NAND Flash Flash NAND

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