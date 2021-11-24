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鴻海旗下鴻騰投資Autotalks1000萬美元 加速車聯網發展

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）旗下鴻騰（FIT）今（24）日宣布投資Autotalks1,000萬美元（約新台幣2.8億元），加速推進車聯網（V2X）技術的發展，雙方持續攜手，利用Autotalks的車聯網科技，以及近期發表的微移動平台（ZooZ），擴大車聯網在汽車與微移動（腳踏車與機車）產業的普及率。其中微移動產業將自今年開始，汽車產業將從明年初開始。

為了搶進電動車產業，鴻海集團完整布局，從兩輪、四輪到六輪，同時，除了布局硬體，發表C級與E級兩款電動車，以及一款電動巴士之外，也大舉布局車聯網與自動駕駛等軟體技術，企圖打造完整的電動車生態系統。

鴻海近期才宣布將進駐新北市新店寶高智慧產業園區，打造電動車聚落，著重在自動駕駛、智能網關、智慧座艙等領域的軟硬體設計開發，初期將招募超過250位以上高階工程師，逐步增加為1,000名，並將成為集團的軟體研發與半導體設計中心。

在10月18日舉行的2021鴻海科技日（HHTD）時，鴻海就宣布將成立軟體研發中心，規劃集結鴻海科技集團內部1,500名以上的軟體應用人才；並廣發英雄帖，三年內再招募1,000名以上的軟體研發工程師，作為鴻海未來推動軟體定義企業的重要起手式。

鴻海董事長劉揚偉之前指出，鴻海蛻變的開始，就是以軟體定義企業（Software Defined Enterprise）為核心，在發展電動車產業的同時，鴻海將針對電動車（EV）車載所需要的軟體推出開放平台、演算軟體等項目。在鴻海硬體平台造車已經到位之後，下一步將是軟體平台的完善。

他強調，軟體絕對可以引領電動車差異化的感受，顯示出軟體定義企業的重要性。軟體將是鴻海打造智能化電動車的下一重點區塊，也代表2022年鴻海科技日HHTD將會由軟體接棒。

鴻海不僅要強化未來軟體定義車輛的理念，更宣示要轉變成為，以軟體定義企業為核心思維。除了預計三年內招募1,000名以上的高級軟體研發工程師外，未來更會在適當時機，公布軟體中心的規劃進程，並預計在2022年度的鴻海科技日，展現更多軟體合作成果。

軟體 鴻海 電動車

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