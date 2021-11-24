太陽能明年市況續看好 茂迪專攻高效模組營運展望佳

全球積極推動再生能源發電且國內政策也進行能源轉型下，台灣太陽能明年內需持續看好，各太陽能模組及電池廠對明年接單普遍持樂觀看法，其中，茂迪（6244）近幾年積極發展高效模組，獲市場肯定，明年該公司營運也持續樂觀。

茂迪今年前三季營收43.09億元，年增53.6%，前三季稅後純益1.07億元，每股稅後純益0.29元，在今年前三季財報中，值得留意的是，茂迪第3季毛利率重回雙位數，來到11.72%，是近四季最佳毛利率表現，茂迪表示，今年第3季高效模組出貨比例大增，是單季毛利率從個位數重回雙位數主要原因。

近幾年國內太陽能廠為跟上國際規格，紛紛將電池模組轉進 PERC 大尺寸電池 M6或M10產品為主流，但茂迪則是認為，對台灣的使用環境而言，並不是越大越好，因此，茂迪近幾年鎖定在高效能產品的研發及推廣，茂迪推出下世代太陽能TOPCon電池、模組，量產轉換效率將突破24%的水準，且TOPCon產品無論在ASP、發電效率以及投報率都高出一般的PERC電池，反應在客戶端的需求也相當正向，市場也看好，明年在整體市場需求仍看好，且茂迪具高效能產品的優勢下，明年全年營運展望樂觀。

股價表現上，由於產業面及公司基本面看好，近日茂迪股價持續走高，昨（23）日盤中股價高點來到36.8元，股價寫下今年5月以來，即近六個月的新高，股價表現明顯相對多數太陽能股強勁。