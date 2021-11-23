格羅方德與福特合作共同解決汽車晶片供應

晶圓代工大廠格羅方德（GFS），近日宣布與福特汽車公司共同宣布了一項策略性合作，並將推動美國本土的半導體製造和技術開發，旨在提升福特和美國汽車產業的晶片供應量。

兩家公司簽署了一項無約束力協議，準備提升格羅方德對福特現有產品系列的半導體供應量，並因應汽車產業對多功能晶片不斷增長的需求進行合作研發。

在提升的供應量中，應用可能涵蓋 ADAS（先進駕駛輔助系統）、電池管理系統和車載網路的半導體解決方案，以實現自動化、互聯和電氣化的未來。格羅方德和福特將持續探索並擴大生產半導體的機會，全力支援汽車產業。

福特總裁暨執行長 Jim Farley表示，我們必須創造與供應商合作的嶄新方式，讓福特公司，以至於整個美國，都取得更完整的獨立性，能扛起供應充足科技和功能的重責大任，而這將是未來客戶最著重的兩大要素。而這項協議只是福特踏出的第一步，也是我們垂直整合關鍵技術和能力計畫中的關鍵環節，並將令福特在未來遙遙領先其他同行。

格羅方德執行長 Tom Caulfield指出，格羅方德致力於與世界最頂尖的公司建立創新聯盟，讓產品擁有多功能並融入人們的生活中。我們與福特的協議是關鍵的一大步，可以加強我們與汽車製造商的合作與夥伴關係，並藉此刺激創新，更迅速地讓新功能上市，且確保長期的供需平衡。

格羅方德強調，新宣布的協議與兩家公司的目標與願景相互呼應，二者皆專心致志於拓展創新業務關係以恢復汽車產業晶片供需平衡，並進一步加速美國汽車產業技術創新。

此次合作將結合並發揮兩家公司的優勢，達成更出色的競爭力與創新力，提升客戶享有的服務品質。

格羅方德表示，雙方策略性合作，不涉及兩家公司之間的交叉持股。