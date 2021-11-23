建立系統整合 安碁資訊明年營收、獲利有望挑戰新高

宏碁（2353）集團旗下資安廠安碁資訊（6690）總經理吳乙南今（23）日表示，明年除了將把SI（系統整合）業務建立起來外，也將把資安健診服務獨立成一個產品線，藉此拓展客層，目標明年整體營運持續增長，法人預估，安碁明年首季財報將併入宏碁雲架構公司（eDC）100%股權，加上本業穩定增長，可望帶動營收、獲利挑戰上櫃來新高。

展望明年營運，吳乙南目標持續成長。除了將把SI業務建立起來外，也將把資安健診服務獨立成一個產品線，藉此拓展客層。

在東南亞布局方面，受到新冠疫情影響導致今年進展放緩，現已有業務的泰國、印尼市場，明年將導入SOC（資安監控防護中心）服務，至於菲律賓、馬來西亞拓展業務仍要看疫情發展狀況。

此外，安碁積極籌備的資安學院—安碁學苑預計將於明年啟動，將提供資安專業人力培訓，鎖定公務機關、金融領域、營運科技（OT）等資安專業訓練，未來規劃提供資安專業認證。安碁看好隨著國內越發重視資安，將帶動安碁學苑相關業務成為未來一大營收成長動能。

另，安碁日前宣布以4.76億元買回宏碁雲架構公司100%股權，以強化其在優化及完善客戶於資訊安全及雲端維運、備援與復原等全方位服務之能量，該交易案預計明年1月完成。

根據宏碁年報顯示，宏碁雲架構去年營收約達6.4億元，吳乙南指出，該公司在明年與安碁合併後，初期雙方將盤點現有資源並進行整合，以達到互補、提升競爭力的目的。

法人指出，隨著安碁明年新業務上路，帶動本業穩定成長，加上合併宏碁雲架構公司，有望帶動營收、獲利挑戰上櫃來新高。