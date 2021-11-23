串流裝置OVO加碼進入燦坤店面 搶第二螢幕商機

台灣串流裝置業者OVO打入燦坤（2430）實體通路，目前實機展示與體驗的門市數量突破130間。燦坤統計今年前三季投影機品類銷售止跌回升，年增22%，主要成長來自內建娛樂的智慧投影機。OVO表示，看好「第二螢幕」趨勢，將大幅增加實機展示門市數量至年初的2.7倍，超過130間。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，目前的第二螢幕趨勢，主要是家裡看影音的主螢幕是電視，但無法移動；在戶外則多以手機為主，但觀賞體驗比較差。內建娛樂功能的智慧投影機，可以同時扮演家用與戶外的「第二螢幕」。燦坤產品部總經理李經緯表示，看好年底尾牙商機，希望透過增加實機展示門市與贈品活動，鼓勵更多民眾與企業採購到現場體驗選購，有「五倍券」與「尾牙獎品」誘因，期望今年燦坤投影機年度成長挑戰3成目標。