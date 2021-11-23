看好雲端軟體市場 趨勢科技啟動四大領域、徵才計畫

全球網路資安解決方案領導業者趨勢科技宣布，為回應未來全球雲端軟體服務市場發展榮景，正式啟動近年來最大規模人才招募計畫，預計開放包含「雲端開發」、「軟體開發」、「DevOps 工程師」、「資料科學家」等四大熱門領域共500個職缺，積極向有志於朝向軟體領域發展的人才招手。

疫情加速全球企業大步朝向雲端邁進的腳步，掀起數位轉型的浪潮，趨勢科技在雲端數位移轉的研發領域，目前是雲端資安全球第一名公司，跨足5G、車聯網、工控資安等多元領域。身為亞洲與台灣最大純軟體公司，台灣也是趨勢的全球研發中心總部所在。趨勢科技研發執行副總裁張偉欽表示，不單是延攬人才，更重視善用及培育人才。

為持續培育雲端人才，趨勢科技釋出逾500位雲端工程師職缺，並正式啟動「機智一生．預上雲端」社會新鮮人、校園菁英預聘計畫，除了提供人才扎實完整的技術訓練與多樣的軟性課程，也透過導師制度協助與引導新人銜接工作與適應環境。